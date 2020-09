CCOO presenta denuncia ante la Inspección de Trabajo por la "falta de medidas sanitarias" en los centros educativos

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Enseñanza ha presentado, coincidiendo con el inicio del curso escolar en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, un denuncia ante la Inspección de Trabajo para que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía "aplique" las medidas de prevención reguladas por las autoridades sanitarias en los centros educativos.

En un comunicado, ha recordado que este jueves comienza el curso para casi 800.000 escolares de los casi 2.600 centros de estos niveles educativos, un nuevo curso escolar con el que se retoma la actividad presencial ante una pandemia que "inicia su segunda ola y que cuenta en Andalucía, y hasta el momento, con al menos 25.000 infectados, más de 1.500 fallecidos y un crecimiento que ronda los 800 casos diarios".

Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, "a pesar de la grave situación que padecemos, el nuevo curso escolar comienza sin que la Consejería de Educación aplique en los centros educativos las medidas que se determinan en el Real Decreto ley de prevención, contención y coordinación contra la Covid, lo que supone una grave irresponsabilidad".

De este modo, CCOO ha informado de que se ha presentado en el día de hoy denuncia contra la Consejería de Educación ante la Inspección de Trabajo, "haciendo constar, entre otras cuestiones, el incumplimiento en los centros educativos del distanciamiento físico, fruto de las amplias ratios y la falta de personal para la vigilancia de la salud y la seguridad, incluida la limpieza y desinfección", toda vez que ha solicitado la correspondiente Inspección que "certifique este incumplimiento y que obligue a Educación a cumplir en las instalaciones educativas las medidas determinadas por las autoridades sanitarias".

Para Molina, "este nuevo curso escolar, realmente atípico, requiere que, tal como en otros contextos de la vida social, en los centros educativos se apliquen las medidas de prevención frente a este virus, una cuestión que está obviando de modo irresponsable la Consejería de Educación".

Así, CCOO señala que como sindicato mayoritario de la Educación andaluza "tiene la obligación de presentar esta denuncia ante la falta de negociación" de la Consejería de Educación y "con el fin de obligar a que se apliquen medidas preventivas para el personal de los centros educativos, el alumnado y sus familias". "Iniciar la actividad docente presencial sin las medidas necesarias terminará dañando a toda la población andaluza, pues los centros educativos van a ser puentes de transmisión comunitaria", ha denunciado el dirigente sindical.

Para Molina, "los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos desean el retorno a la actividad presencial, pero, dado que el riesgo cero no existe, han de contar con todas las garantías sanitarias reales y no sólo con medidas imposibles que no van a proteger a nadie y que ignoran aquellas otras que se exigen en toda actividad en Andalucía".

Es por todo ello que, además de esta denuncia, CCOO ha recordado la convocatoria, junto a otras organizaciones sindicales de la enseñanza y asociaciones de padres y madres y de estudiantes, de una huelga general en la enseñanza andaluza el próximo día 18, para "hacer patente la voz unánime de la comunidad educativa andaluza contra las medidas insuficientes con que se retoma la actividad docente presencial".

"El objetivo de esta huelga es forzar a Educación a que destine a seguridad y prevención, especialmente con crecimiento de plantillas para la bajada de ratios y para el distanciamiento interpersonal, los 384 millones de euros trasferidos para educación, además de que dedique el correspondiente esfuerzo presupuestario que ante una pandemia debe responsablemente asignar la Junta de Andalucía a unas instalaciones que pueden acoger cada día a más de 1.000 personas", ha finalizado Diego Molina.