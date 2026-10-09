CCOO-A reivindica el "carácter estratégico" del convenio colectivo en empresas y la justicia en sus V Jornadas Jurídicas

Imagen de las V Jornadas Jurídicas de CCOO-A - CCOO-A

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha celebrado sus V Jornadas Jurídicas bajo el título 'El convenio colectivo: norma jurídica específica del Derecho del Trabajo'. La actividad, desarrollada a lo largo de día y medio, cuenta con la participación de ponentes de reconocido prestigio procedentes del ámbito jurídico, académico y sindical, quienes reflexionan sobre la trascendencia de esta herramienta de acción sindical y defensa de los derechos de la clase trabajadora.

Desde la organización sindical se ha vuelto a poner de relieve que el convenio colectivo constituye "el instrumento legal más poderoso para mejorar y desarrollar las normas básicas fijadas por el Estatuto de los Trabajadores". En la actualidad, mediante 3.950 convenios colectivos, se ampara a 11,6 millones de personas trabajadoras en España, contribuyendo de forma decisiva a elevar su bienestar laboral y mitigar la precariedad, tal y como ha subrayado el sindicato en una nota de prensa.

Sin embargo, el sindicato ha advertido sobre la brecha existente entre el impacto real de esta regulación y la percepción social. A este respecto, la secretaria de Afiliación y Servicios de CCOO de Andalucía, Elisabeth García, ha alertado de que "una parte importante de las personas trabajadoras desconoce el alcance de este marco normativo, ignorando en muchos casos qué convenio específico ampara su relación laboral o cuáles son las condiciones exactas que regula".

Por ello, la dirigente sindical ha recalcado que "poner el foco en esta realidad y visibilizar su relevancia jurídica es uno de los objetivos prioritarios que CCOO persigue con la celebración de estas jornadas". Asimismo, García ha subrayado el valor técnico del encuentro señalando que "con esta nueva edición, CCOO de Andalucía refuerza su compromiso con la formación técnica especializada, la reflexión académica y el análisis práctico sobre las profundas transformaciones que atraviesa el Derecho del Trabajo".

Durante el desarrollo de las jornadas se ha analizado de forma exhaustiva la perspectiva jurídica actual y la aplicación práctica de la materia convencional en juzgados y tribunales. En concreto, se ha profundizado en aspectos como la relevancia y el encaje constitucional del convenio colectivo, su alcance real y poder de cobertura de la negociación colectiva, la irrupción y el impacto de la Inteligencia Artificial en los procesos de negociación laboral, así como la integración efectiva de la perspectiva de género y las medidas de corresponsabilidad en el entorno normativo convencional.