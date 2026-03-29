CCOO y UGT llaman a las movilizaciones del 1 de mayo en las ocho provincias andaluzas, siendo la regional en Málaga

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación por el Día del Trabajador en Sevilla. Imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT saldrán a las calles un año más el 1 de mayo para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores con manifestaciones en las ocho provincias andaluzas y el acto central a nivel regional en Málaga.

En declaraciones a Europa Press, CCOO y UGT han informado que ambas organizaciones sindicales llamarán a la movilización el próximo 1 de mayo en defensa de los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora con protestas ante los retos actuales.

En este sentido, las principales reivindicaciones del Día Internacional de los Trabajadores se centran en la consolidación de derechos y la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Así, las demandas más destacadas por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y otros colectivos en las últimas movilizaciones incluyen: la reducción de la jornada laboral, la mejora de salarios, la reforma del despido, servicios públicos, vivienda e igualdad salarial real entre hombres y mujeres y contra la violencia machista en el ámbito laboral y la defensa de la democracia.