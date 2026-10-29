CEA lamenta la muerte de Fátima Báñez: "Su compromiso con Andalucía deja una huella imborrable"

Fátima Báñez - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha trasladado su "más profunda tristeza" tras darse a conocer el fallecimiento de la exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo. "Su compromiso con Andalucía, su calidez y sus valores, nos dejan una huella imborrable", ha aseverado la entidad.

Tal y como ha trasladado en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, la Confederación ha subrayado sentir "un inmenso dolor por la pérdida de quien siempre estuvo cerca de todos y de la realidad de las empresas".

Del mismo modo, han trasladado su "más sentido pésame" a su familia y a la de todas las personas fallecidas. "Todo nuestro cariño y apoyo a quienes han perdido a un ser querido, y nuestro deseo de recuperación para los heridos. Descanse en paz", ha finalizado el citado mensaje.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Tanto la patronal CEOE como el PP esperaban noticias de la exministra desde que se produjo el accidente, perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas.

"Desde CEOE queremos expresar nuestra más profunda tristeza por el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez", ha señalado la organización empresarial, que también ha destacado que la "cercanía, generosidad y compromiso" de Báñez "dejan una huella imborrable en las empresas y en todo el equipo de CEOE".

"CEOE y todas las personas que forman parte de ella, así como todo el equipo de la Fundación, quieren expresar su más profundo dolor por esta pérdida y trasladar su cariño, apoyo y más sinceras condolencias, no sólo a su familia, sino también a sus amigos y seres queridos en estos momentos tan complicados", afirma la patronal en un comunicado.

Desde Cepyme se han sumado también al dolor de la familia empresarial española por el fallecimiento de la exministra y presidenta de la Fundación CEOE.

SIETE AÑOS COMO MINISTRA DE EMPLEO Y SEIS EN LA FUNDACIÓN CEOE

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Antes de eso, Báñez fue consejera independiente en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, a la que dio el salto tras haber sido consejera de la filial de la energética en México.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, antes de ser ministra de Empleo ocupó brevemente, en funciones, el cargo de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde agosto hasta noviembre de 2016.

Fue diputada por Huelva en el Congreso (2000-2019), donde ejerció importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y fue presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019).

Con anterioridad, desde noviembre de 1997 a junio de 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía.

Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo de empresas familiar (1993-1997), volviendo en noviembre de 2019 a la actividad privada como consultora y asesora empresarial.