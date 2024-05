CECE-A denuncia que la Junta "impida" al profesorado de la concertada y privada acreditar las competencias digitales

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) de Andalucía ha formalizado ante la administración educativa una 'Queja Formal' por la política que está siguiendo la Consejería de Educación de la Junta en materia de competencias digitales a través de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa.

Todo ello, ha advertido la patronal, como consecuencia de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la Resolución de 14 de mayo de la citada Dirección General, por la que se reconoce de oficio la acreditación de la competencia digital docente por la vía de la formación en la comunidad andaluza. En la misma, se establece que "todas ellas deberán de cumplir el requisito de haber participado y certificado una o varias acciones formativas en los Centros del Profesorado andaluces en materia de competencia digital docente".

De esta manera, CECE critica en una nota que "la única manera de acreditar las competencias digitales del profesorado, por tanto, es haber cursado formación en los Centros del Profesorado Andaluces, que son centros públicos, sin que pueda reconocerse las competencias digitales a través de otros medios y tipo de formación".

"La gravedad consiste, por un lado, en la falta de acceso a esos centros de profesorados andaluces de los profesores de centros privados, pues no pueden formarse en dichos centros y los profesores de centros concertados acceden con dificultad", han manifestado.

Por otro lado, desde CECE se considera que hay numerosos profesores ya formados que no pueden acreditar sus competencias por no haberse formado en estos Centros Públicos. Una limitación, han criticado, "que no es acorde con la normativa vigente y que supone una limitación grave al derecho de poder acreditar estas competencias por parte de todo el profesorado andaluz".

En razón a todo esto, desde la patronal se solicita de "manera urgente" que "se arbitren las medidas oportunas para que en Andalucía todo el profesorado pueda acreditar sus competencias digitales, con independencia del medio utilizado para adquirirlas, y de inmediato se tomen medidas para no discriminar al profesorado de la enseñanza privada".