CECO acoge la presentación de las conclusiones de los IV Encuentros Empresariales de Excelencia

Participantes en la presentación de las conclusiones de los IV Encuentros Empresariales de Excelencia. - CECO

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y la Diputación de Córdoba, con la participación de Carnes Montoro, Covap, Bodegas Pérez Barquero, Inyeccep, Sabor a España, Pegasus Aviación y Codimar, han expuesto este miércoles las conclusiones de los IV Encuentros Empresariales de Excelencia, que tienen como objetivo establecer entre empresas de la provincia de Córdoba un marco de cooperación en experiencias de liderazgo y excelencia empresarial.

Según ha indicado CECO en una nota, su presidente, Antonio Díaz, ha destacado el interés en estos encuentros en el marco de un proyecto consolidado "con empresas líderes en su sector de actividad, que nos abierto las puertas mostrado su día a día, aportando experiencia y conocimiento a otras empresas. Este proyecto sin duda, favorece la colaboración entre ellas, las enriquece y fortalece, ayudándoles a ser cada vez más competitivas. Creo que esta edición en la provincia ha sido un éxito y confío en continuar con ello el próximo ejercicio".

Por su parte, el vicepresidente tercero de la Diputación, Félix Romero, ha afirmado "en la provincia hay talento y ganas de crecer y las empresas de Córdoba son un fiel reflejo de ello, con capacidad para exportar y ser referentes en su sector de actividad. Nosotros estamos aquí para ayudar".

Entre las conclusiones destacada, en el apartado de innovación y adaptación continua se ha puesto de relieve que la adaptación continua convierte el cambio en una oportunidad real de crecimiento, invertir en innovación impulsa el desarrollo y abre nuevas vías de expansión y anticiparse a la competencia es decisivo para el éxito.

En lo referido a valores corporativos se ha destacado el compromiso, como implicación activa de los socios, empleados y directivos con los objetivos, valores y propósito de la empresa; la confianza, actuar con transparencia, sinceridad e integridad en todas las acciones y comunicaciones, pues la honestidad fortalece la confianza, y el equipo, ya que el liderazgo compartido y el trabajo por equipos, aumenta la motivación y fortalece el sentimiento de pertenencia a un grupo.

Igualmente, se ha puesto en valor la sostenibilidad, crecer cuidando el entorno es una exigencia del presente y una inversión en confianza y reducir el impacto ambiental de productos y servicios refuerza la competitividad y la legitimidad de la empresa; la IA, dado que la digitalización de los procesos y la toma de decisiones a partir de los datos facilita la toma de decisiones y el control de posibles desviaciones.

También se ha subrayado la importancia del equipo de trabajo y retención del talento, con la promoción interna y formación continua para construir trayectorias, la formación como pilar básico para la consolidación del proyecto y la contribución de la responsabilidad social corporativa-programa de becas.

Acerca de la diferenciación y diversificación se ha señalado que es una estrategia empresarial bien planificada a largo plazo, con la incorporación de nuevas fórmulas en la venta de los productos, contribuyen al éxito del proyecto empresarial. El cliente percibe que valor añadido es único y permite construir un posicionamiento claro y relevante.

Para concluir se ha puesto de manifiesto la importancia de responder con agilidad, flexibilidad y de manera personalizada, que son claves a la hora de fidelizar al cliente, fortalecer la confianza y la consolidación en las relaciones comerciales, mientras que sobre la tradición y tecnología se ha resaltado que la sabiduría del pasado se une a la eficiencia del presente para garantizar la continuidad y potenciar el futuro.