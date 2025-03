CECO muestra su preocupación ante los aranceles de Trump, que pueden afectar al cobre y la agroalimentación de Córdoba

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha mostrado este jueves su preocupación ante los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que podrían afectar a Córdoba, "una provincia eminentemente agroalimentaria", cuyas "principales exportaciones" son el cobre, el aceite y el vino.

Así lo ha expresado Díaz, acompañado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en declaraciones a los periodistas previas a la asamblea general de CECO, una reunión en la que se ha liquidado "el presupuesto del año pasado con un superávit de 68.000 euros", además de "presentar la memoria de actividades del año 2024 y tomar una serie de acuerdos estatutarios".

Igualmente, el presidente de los empresarios cordobeses ha señalado que en la reunión, además de abordar "todo lo que se está viviendo en el mundo empresarial, tanto en Córdoba como en Andalucía y en el resto de España", se ha abordado la aprobación de "un presupuesto para el año 2025 de 2.170.000 euros". Asimismo, Díaz ha celebrado que "seguimos creciendo en afiliación, en prestación de servicios y en proyectos a desarrollar".

En el encuentro, según ha añadido, han participado "muchos empresarios de todos los sectores" y se han tratado "los principales problemas que detectamos", que "son los generales de la ley", pues "hay decisiones, más en el ámbito nacional que en el ámbito autonómico, que no van en la línea de apoyar a la empresa y apoyar el desarrollo empresarial". "Se nos llena la boca a muchos responsables públicos de decir que hay que ir en línea con la empresa, pero a la hora de la verdad no toman decisiones en ese sentido", ha lamentado.

Preguntado por "la falta de potencia eléctrica" en la provincia, el presidente de CECO ha señalado que "es un mal endémico que tenemos en toda Andalucía" y, en concreto, "en el norte de nuestra provincia hay empresas que no se pueden instalar. El Gobierno dice que sí, que está en vías de solución, pero la solución no llega no suele llegar" y lo "estamos padeciendo".

Al respecto, ha añadido que la reindustrialización de Córdoba pasa por la industria de tipo militar y armamentístico, algo que se ha visto con la jornada celebrada este pasado miércoles en la capital cordobesa, donde importantes empresas dedicadas al sector de la Defensa han mostrado que "apuestan por Córdoba, siendo un motor de aceleración para que empresas de Córdoba vean la posibilidad de abrir nuevas nuevas fases de desarrollo de productos no solamente en Defensa, sino en logística", pues "el corredor central ferroviario parará en Córdoba y eso va a suponer un antes y un después en el transporte de mercancía".

Por su parte, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha destacado de CECO "su buena gestión", no solo desde el punto de vista "económico, sino de gestión con los propios asociados, de proximidad, de estar en cercanía permanentemente en la trinchera, ayudando a resolver sus problemas, tanto a las asociaciones sectoriales como territoriales y locales miembros de CECO".

En definitiva, "desde CEA vamos a seguir apoyando a CECO por la magnífica labor que realiza, no solo su presidente, su equipo técnico, sino también toda su junta directiva, y lógicamente estaremos pendientes de la evolución" de proyectos como la Base Logística del Ejército de Tierra, que se convierte en "una oportunidad muy relevante para que Córdoba ocupe en este proyecto de país".

"Ahora Córdoba está en la hoja de ruta de muchas empresas, está en el momento determinante para tomar decisiones. Y no solo empresas nacionales, sino también internacionales, que necesitan tener su cabecera, su puesto de ubicación a nivel nacional, en una ciudad que no siempre debe ser Madrid, puede ser Andalucía, y cómo no, puede ser Córdoba".

Por último, el director territorial de Andalucía Occidental de Unicaja, entidad patrocinadora de la asamblea, Javier Aguilera, ha destacado que "las empresas, determinantes para la dinamización de la economía y del empleo, están en el centro de la actividad de Unicaja. Y, por ello, es uno de los objetivos claves de nuestra política de financiación, especialmente en Andalucía, uno de nuestros territorios de origen, y en Córdoba, provincia en la que tenemos un alto arraigo, cercanía y confianza, y sobre todo un profundo conocimiento de los clientes".