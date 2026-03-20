Un centenar de startups tecnológicas reciben asesoramiento sobre financiación pública en Granada, Málaga y Sevilla

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Enisa y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) han celebrado un ciclo de jornadas en Granada, Málaga y Sevilla que ha permitido acercar información sobre la financiación pública a cerca de un centenar de startups y empresas innovadoras andaluzas, reforzando el papel de estas entidades como impulsoras del emprendimiento tecnológico.
CTA ha explicado en una nota de prensa que esta iniciativa ha tenido como objetivo acercar al tejido emprendedor tecnológico los principales instrumentos de financiación pública disponibles, facilitando el acceso a recursos clave para el crecimiento y consolidación de empresas innovadoras. CTA presta un servicio de apoyo a la captación de financiación pública para emprendedores de base tecnológica, con una tasa de éxito superior al 45% en el programa Neotec del CDTI (cuya próxima convocatoria abre en abril) y al 94% en Enisa, entre otros programas.
Las jornadas han contado con la participación de representantes institucionales y profesionales especializados en financiación de la innovación procedentes de entidades como CTA, Enisa, CDTI y agentes del ecosistema emprendedor, que han compartido con las empresas asistentes las distintas herramientas disponibles para impulsar sus proyectos tecnológicos. A lo largo del ciclo, se han abordado instrumentos públicos de financiación alternativos para pymes innovadoras en el marco de la Ley de Startups, incluyendo las líneas de préstamos participativos de Enisa, así como los procesos de certificación de empresas emergentes.
Asimismo, se han presentado programas clave como Neotec del CDTI, orientado a apoyar la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica en España, despertando un gran interés entre las startups participantes ante la próxima apertura de nuevas convocatorias. Las sesiones han incluido también espacios de resolución de dudas y reuniones bilaterales previamente concertadas con representantes de ENISA y CDTI, en las que las empresas han podido presentar sus proyectos y recibir asesoramiento personalizado sobre las distintas opciones de financiación pública disponibles.
Además, en el marco de este ciclo, se ha facilitado a las startups participantes el acceso al evento CTx Tech Experience Hub, que se celebrará los días 19 y 20 de marzo en Sevilla Tech Park, una experiencia que conectará tecnología, empresas y talento, generando oportunidades de colaboración, atrayendo inversión y explorando nuevas formas de innovación.