Cientos de profesionales urgen al SAS a "cumplir" los acuerdos y anuncian que las protestas "subirán de intensidad"

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, Satse, CSIF y UGT han vuelto este miércoles a las protestas para alertar de que, pese a los cambios en la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, éstos "no valen absolutamente para nada y tenemos que seguir manifestándonos por el cumplimiento de los acuerdos y la manifiesta incapacidad de retomar la senda del diálogo". Han advertido además de que las próximas protestas "subirán de intensidad".

En una nota de prensa conjunta, las centrales sindicales han confirmado que han sido centenares de profesionales sanitarios los que han secundado las concentraciones en los hospitales comarcales de las ocho provincias andaluzas. En ellas, han exigido una respuesta "inmediata" ante la situación de "bloqueo" del Pacto de Atención Primaria y de la carrera profesional; la bolsa de empleo del SAS y los "despidos" de eventuales que "están colocando a los servicios al borde del caos".

Las protestas van a continuar durante todo el mes de octubre (23 y 30 de octubre) tanto en Atención Hospitalaria como Atención Primaria, y "subirán la intensidad si no cambian las formas de esta consejera, que no dedica ni un minuto de su tiempo para reunirse con los sindicatos y dar respuestas a las numerosas cuestiones pendientes que no pueden ser demoradas más tiempo", han recogido los sindicatos.

"La paciencia de los trabajadores se termina", han advertido CCOO, CSIF, Satse y UGT, que exigen "medidas contundentes" que solucionen los "graves problemas" que padece el servicio público de salud y la "falta de cumplimiento" de los acuerdos alcanzados en el seno de la Mesa Sectorial y que "tan poco parecen interesar" a la Consejería de Salud.

Estas cuatro organizaciones sindicales ya convocaron protestas durante el mes de mayo en las ocho provincias andaluzas, así como otra conjunta en Sevilla el pasado 16 de junio. Además, la "inacción" de la Administración llevó a la convocatoria de una huelga parcial en el Servicio Andaluz de Salud el 26 de junio. Ahora, una vez transcurrido el verano, CCOO, CSIF, Satse y UGT lamentan que "la situación no haya evolucionado en positivo", por lo que volverán "a alzar la voz en defensa" de la sanidad pública andaluza durante este mes de octubre, "sin descartar en absoluto nuevas medidas si la actitud de la Administración no cambia radicalmente".