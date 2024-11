El Centro Andaluz de Biología Molecular premia a tres mujeres por sus investigaciones en biomedicina

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) ha sido el escenario --por segundo año consecutivo-- de la entrega de los Premios Cabimer-Fundación Instituto Biomol, que buscan "destacar las contribuciones científicas de jóvenes investigadores en el ámbito de la biología molecular aplicada a la biomedicina".

Tal y como ha detallado Cabimer en una nota de prensa, los trabajos galardonados en esta edición han abordado temáticas como "replicación y dinámica nuclear, epigenética y expresión génica e inestabilidad genómica y cáncer". Estas investigaciones, publicadas en "prestigiosas revistas científicas", han tenido un impacto significativo en "el avance del conocimiento y la innovación en biomedicina".

Así, el primer premio ha sido otorgado a Federica Bruno, cuyo artículo titulado 'Collisions of RNA polymerases behind the replication fork promote alternative RNA splicing in newly replicated chromatin' ha sido publicado en Molecular CELL, destacando por "su rigor y relevancia para el campo". El segundo premio ha sido concedido a Laura Basurto y Lola Pérez por sus investigaciones 'SWI/SNF-dependent genes are defined by their chromatin landscape' y 'DICER ribonuclease removes harmful R-loops' respectivamente, que se han publicado en Cell Reports y Molecular CELL.

El acto --celebrado el pasado miércoles 30 de octubre-- contó con la participación la delegada institucional del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque; la vicerrectora de Investigación y Transferencia y Doctorado de la UPO, Antonia Jiménez; el vicerrector de Investigación de la US, Julián Martínez; el secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la CSC, Isaac Túnez; y el secretario general de Investigación e Innovación de la CUII, Antonio M. Posadas.