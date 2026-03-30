El Centro de Atención al Costalero de Granada permitirá medir la carga durante la procesión para evitar lesiones

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visita el Centro de Atención al Costalero. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención al Costalero (Ceaco) de Granada introduce este año un sistema de monitorización en movimiento que permitirá medir en tiempo real la carga soportada por el costalero durante la procesión, avanzando desde los estudios en estático realizados en 2025 hacia un análisis dinámico de la biomecánica.

Este avance permitirá mejorar la prevención de lesiones y ofrecer al capataz información precisa sobre el estado físico de cada costalero.

El Ceaco llega a su 20 aniversario tras consolidar un modelo integral basado en la prevención, la formación y la atención especializada. En la edición de 2025, realizó más de 1.400 tratamientos a cerca de 300 costaleros, confirmando su papel como espacio de referencia.

Los datos reflejan una evolución positiva del perfil del costalero, con mejores hábitos de salud, más preparación física y una creciente concienciación en la prevención de lesiones, lo que ha contribuido a reducir la incidencia de patologías graves.

Las dolencias más frecuentes se concentraron en las zonas cervical y lumbar, lo que refuerza la importancia del trabajo técnico y preventivo que impulsa este centro.

ANIVERSARIO

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al hermano mayor de la Hermandad de Jesús del Gran Poder y de Nuestra Señora de la Esperanza, ha participado este lunes en la presentación del programa del Ceaco Jesús del Gran Poder para la Semana Santa 2026, una edición especialmente significativa en la que el centro celebra su 20 aniversario siendo un referente nacional en investigación, prevención y formación aplicada al mundo cofrade.

Carazo ha destacado que este es "uno de los espacios más singulares y comprometidos" de la Semana Santa granadina, un proyecto que durante dos décadas "ha sabido evolucionar uniendo tradición, innovación y cuidado de las personas".

El programa de 2026 se articula en torno a la denominada 'Técnica Española de la Levantá', concebida como una forma de 'mindfulness español' en la que confluyen la fe, la fuerza en movimiento y la dimensión colectiva de la Semana Santa.

El programa incluye además formación online diaria entre Martes Santo y Sábado Santo, en formato directo a través de TikTok, con el objetivo de acercar el conocimiento a los más jóvenes y fomentar una práctica responsable y segura.

Esta labor se complementa con una intensa actividad de divulgación en redes sociales y con la consolidación de herramientas digitales que facilitan el acceso al servicio.

En este sentido, el centro prestará atención en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas, ofreciendo un servicio integral a costaleros y costaleras durante los días clave de la Semana Santa.

Las citas podrán solicitarse mediante código QR disponible en el perfil de Instagram @ceacogr, así como a través de WhatsApp y otros canales digitales, lo que permitirá agilizar la atención y evitar esperas.

El dispositivo contará con un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud -fisioterapia, enfermería, nutrición y podología- que garantizarán tanto la preparación como la recuperación de los costaleros antes y después de cada estación de penitencia.