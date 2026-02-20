El Centro Cívico de Poniente Sur acoge una sesión sobre desinformación en ciencia. - UCO

La Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba (UCO) ha presentado su programa de alfabetización mediática contra la desinformación en ciencia 'Sal del Cuadro' en el Centro Cívico de Poniente Sur, incluido en el Plan Anual de Divulgación Científica de la UCO, cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y dentro del que se vienen desarrollando las visitas a centros educativos y los maratones de bulos de la UCO.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, "nos informamos fundamentalmente a través de internet, lo hacemos porque creemos que es importante para entender el mundo y tomar decisiones y confiamos, sobre todo, en nuestros familiares y amigos", según se extrae del último estudio de la Fundación BBVA sobre consumo de información.

El estudio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) sobre la desinformación en ciencia señala, además, a las redes sociales como medio de información en los asuntos relacionados con ciencia, medio ambiente y salud. Y junto a esos datos, todos los informes y alertas señalan la circulación de bulos en la red.

Por ese motivo resulta fundamental conocer cómo funcionan las redes sociales, qué tipos de contenidos priorizan los algoritmos y qué herramientas existen para evitar ser engañados. Así lo ha contado en la tarde de este pasado jueves la directora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, Elena Lázaro, en la Biblioteca del Centro Cívico de Poniente, durante la última sesión del programa 'Un café con...', que organiza dicho centro y modera la periodista Ana Espino.

Durante algo más de una hora, Elena Lázaro ha conversado con las personas asistentes sobre periodismo, medios de verificación informativa, redes sociales y desarrollo de contenidos informativos. En la conversación, la directora de la UCCi ha animado a las personas participantes a actuar como cortafuegos en la difusión de bulos, utilizando para ello las numerosas herramientas y medios de verificación que existe en la red, pero, sobre todo, utilizando en sentido crítico a la hora de consumir contenidos.