El Centro Comercial Abierto Viñuela de Córdoba abre este sábado la campaña de primavera con ocio y cultura

El Centro Comercial Abierto de Viñuela de Córdoba celebrará el día 11 de abril una nueva edición del Viñuela Shopping Hill, una iniciativa que marca el inicio de la campaña de primavera con una completa oferta de actividades comerciales y culturales - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Abierto (CCA) de Viñuela de Córdoba celebrará este sábado una nueva edición del Viñuela Shopping Hill, una iniciativa que marca el inicio de la campaña de primavera con una completa oferta de actividades comerciales, culturales y de ocio en el entorno de la avenida Jesús Rescatado.

El evento, consolidado en el calendario comercial de la ciudad, contará con la participación de numerosos establecimientos y se desarrollará en dos escenarios principales, donde se concentrará una programación continua durante toda la jornada.

El presidente del CCA, Manuel Calvo, ha destacado que "esta cita se ha convertido en un referente para el barrio y para el comercio local", subrayando que "el objetivo es dinamizar las ventas y acercar los establecimientos a los vecinos en un entorno atractivo y participativo".

Por su parte, el concejal delegado de Mercados y Comercio, Julián Urbano, ha resaltado "el ejemplo que constituye este CCA con la organización de actividades que contribuyen a generar dinamismo en los barrios de la ciudad". "No solamente están los comercios, sino que alrededor hay otros agentes sociales como colectivos, hermandades, colegios y demás entidades que se involucran en esta acción clave para el comercio de cercanía, que es sumamente importante para demostrar que estas zonas están vivas", ha expresado Urbano, quien ha añadido que "Córdoba está con el mercado de cercanía porque está a un nivel cada vez más importante".

La actividad comenzará a las 11,00 horas en uno de los dos escenarios de Jesús Rescatado con propuestas gastronómicas, entre ellas un 'showcooking' y un concurso al mejor salmorejo. A lo largo del día se sucederán actuaciones musicales, animación y actividades participativas.

De forma paralela, los escenarios, ambos ubicados en Jesús Rescatado este año como novedad debido a las obras en Viñuela, acogerán alternamente exhibiciones, espectáculos de magia y actuaciones musicales, completando una programación diseñada para todos los públicos.

ACTIVIDADES FAMILIARES Y DINAMIZACIÓN COMERCIAL

El evento incluirá también una amplia oferta de actividades infantiles, con talleres, juegos y cuentacuentos organizados en colaboración con centros educativos y colectivos del barrio, así como una exposición de coches clásicos.

En el ámbito comercial, la jornada incorporará incentivos a las compras como un sorteo de 500 euros y acciones participativas como el bingo comercial. Calvo ha señalado que "este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar el comercio de proximidad y a generar un impacto positivo tanto en las ventas como en la visibilidad de los negocios locales".

Desde la organización se ha destacado el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación, a través de Iprodeco, y la Junta de Andalucía, así como la colaboración de instituciones, entidades y empresas que hacen posible la celebración del Viñuela Shopping Hill, una iniciativa que combina actividad económica y dinamización social. "El respaldo institucional y la implicación del tejido comercial permiten que este evento siga creciendo y consolidándose como una de las principales citas comerciales del barrio", ha aseverado Calvo.