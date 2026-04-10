Culminan en Jaén los Días Europeos de la Artesanía con la implicación del sector para visibilizar los oficios

La delegada del Gobierno en funciones, Ana Mata, en su visita al taller del Maestro Artesano Paco Luis Martos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ÚBEDA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La provincia de Jaén ha puesto el broche final a la conmemoración de los Días Europeos de la Artesanía con un completo programa de actividades desarrollado a lo largo de esta semana, con el objetivo de reconocer y acercar a la ciudadanía la singularidad y riqueza de los distintos oficios artesanos.

En este marco, la delegada del Gobierno en funciones, Ana Mata, ha visitado en Úbeda el taller del Maestro Artesano Paco Luis Martos, dedicado desde hace más de tres décadas al diseño y la elaboración de artesonados mudéjares. Durante la visita, ha destacado "la singularidad y excepcionalidad de sus trabajos, únicos en el ámbito nacional e internacional", según ha trasladado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Martos, uno de los 16 maestros artesanos reconocidos en la provincia, desarrolla su labor a través de su firma 'Artesonados Mudéjares', donde realiza piezas de gran complejidad y minuciosidad. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Artesanía y el V Premio a la Artesanía de Andalucía, que avalan la excelencia de su trabajo.

Su labor contribuye a la recuperación y puesta en valor del arte mudéjar, un estilo arquitectónico y ornamental desarrollado en España entre los siglos XIII y XVII. Se trata de un patrimonio artístico singular, propio del territorio español, que continúa vigente gracias a iniciativas como la de 'Artesonados Mudéjares', manteniendo su prestigio a nivel nacional e internacional.

Martos se inició en el oficio en el seno de su propia familia, aprendiendo de manos de carpinteros tradicionales. Desde entonces, ha mantenido una trayectoria constante de investigación y perfeccionamiento en unos trabajos de gran complejidad, en los que el color y la policromía ocupan un papel fundamental y que sigue profundizando como parte esencial de su proceso creativo.

Además de su alta especialización en la fabricación y restauración de techos de madera, tanto mudéjares como renacentistas, desarrolla también labores de asesoramiento técnico para estudios de arquitectura. Se trata de un artesano vocacional que apuesta igualmente por la divulgación de su disciplina, difundiendo la riqueza de este oficio a través de cursos, conferencias y publicaciones.

Comprometido con la sostenibilidad, Martos trabaja exclusivamente con materiales naturales, empleando madera certificada o reciclada, cera de abeja para los acabados y pigmentos de origen natural. Asimismo, impulsa la internacionalización de su trabajo desde su taller en Úbeda y a través de su página web, llevando el artesonado mudéjar a distintos proyectos internacionales.

Por ejemplo, entre sus puntos de venta se encuentra Los Ángeles (Estados Unidos), ciudad donde ha llevado su artesonado mudéjar a más de una treintena de mansiones de Beverly Hills. También destaca uno de los proyectos estrella de Paco Luis Martos, su participación en 'El Sueño de Sigena', la reconstrucción de la sala capitular del Monasterio de Sigena (Huesca), considerada como la Capilla Sixtina del Románico europeo. Además, Martos reconstruyó artesonados (del siglo XII), que quedaron dañados de manera irreversible, incendiados en la Guerra Civil.