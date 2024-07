El Centro de Emergencias Sanitarias 061 asegura que la atención desde sus centros coordinadores está garantizada

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha asegurado que la atención sanitaria desde sus centros coordinadores está garantizada y que ha reforzado el servicio para el periodo estival con un aumento de 20 operadores diarios en Andalucía, siendo en la actualidad de 142 el número de gestores que atienden las llamadas en la Comunidad.

En una nota, en contestación a las manifestaciones trasladadas por el sindicato CSIF, ha afirmado que los centros coordinadores de urgencias y emergencias trabajan en red, divididos en Andalucía occidental y Andalucía oriental, garantizando así la atención a todas las llamadas en caso de un incremento puntual de la actividad en un determinado centro, pudiendo ser atendida por operadores de otro centro.

Además, ha afirmado que el Centro de Emergencias Sanitarias dispone en periodo estival para la atención de las llamadas en Andalucía oriental diariamente de 69 operadores en su conjunto y Andalucía occidental de 73, que cubren las 24 horas.

Igualmente, ha señalado que el 061 dispone de una bolsa de 15.000 horas adicionales para atender los aumentos de actividad a lo largo del año, que se suman a las 1.500 horas con las que se ha aumentado la dotación de horas al centro de Cádiz para atender la actividad anual.

En este sentido, ha afirmado que en el periodo analizado por el CSIF, del 15 de junio al 11 de julio, este centro ha dispuesto de 3.416 horas de teleoperación, que en relación al año anterior supone un incremento del 6,3% (siendo 3.211 horas de operación las consumidas en el mismo periodo del 2023). Los niveles de servicio, es decir, de respuesta a las llamadas recibidas por las líneas de acceso de la ciudadanía (061, 112, teléfonos provinciales de urgencias y Salud Responde) se sitúan en este centro por encima del 97% en el periodo que se indica, ha asegurado.

El Centro de Emergencias ha recordado que las personas usuarias disponen de la línea 061 y la línea 112 para solicitar asistencia sanitaria en situaciones de emergencias en las que consideren que existe riesgo para la vida. La atención a estas líneas está priorizada en los centros coordinadores, donde los profesionales sanitarios evalúan la situación de los pacientes con la información recibida y asignan el recurso más cercano disponible adecuado a cada caso.

En estas situaciones críticas, tales como accidentes de tráfico, incendios, se produce un incremento puntal de actividad, pudiéndose producirse en ocasiones un mínimo porcentaje de llamadas no atendidas en un primer intento. Ante estos casos, el 061 dispone de un sistema automático de rellamadas, que contacta con las personas usuarias para atender su caso, garantizando así que no existan llamadas de emergencias no atendidas, ha señalado.

Asimismo, ha señalado que junto a estas líneas de emergencias existen otras líneas de acceso de los usuarios como Salud Responde o las líneas de urgencias provinciales para solicitar atención sanitaria tales como visitas domiciliarias o consultas sanitarias, entre otras.

El Centro de Emergencias Sanitarias de Andalucía ha asegurado que evalúa de forma diaria y sistemática la actividad de sus salas, situándose ésta en la actualidad en niveles similares a los alcanzados en 2019, siendo la tendencia descendente desde 2020, tras la pandemia por la Covid 19.

Además, ha explicado que los centros coordinadores cuentan con un plan de contingencia ante alta frecuentación, que establece el incremento de operadores y personal sanitario en cuatro niveles a medida que se registren aumentos de actividad.

Finalmente, ha indicado que junto a estas medidas, el Centro de Emergencias Sanitarias de Andalucía ha implementado mejoras en los centros coordinadores, automatizando la atención de las llamadas internas de todos los recursos de urgencias y derivando la gestión administrativa de las llamadas para traslados de pacientes no medicalizados a Salud Responde, disminuyendo así el volumen de llamadas que se atienden en los centros y liberando a los operadores de estos trabajos, aumentando la eficiencia y la capacidad de atención de llamadas de las personas que solicitan atención sanitaria urgente o emergente.