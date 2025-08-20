CGT-A ve "insuficiente" la compensación por retrasos o averías a trabajadores de Renfe, que "están sobrepasados"

Archivo - Imagen de archivo de operarios de Renfe trabajan en la reparación de uno de los trenes de la empresa. - RENFE - Archivo

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable del sector ferroviario de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, ha apuntado que el "malestar" en las plantillas de trabajadores de las empresas "sigue creciendo" ante el "caos ferroviario" vivido recientemente durante la estación estival, lo que podría "desencadenar en algún conflicto laboral". Esta situación ha conllevado a que, a su juicio, se establezcan medidas de compensación "insuficientes" para estos empleados.

Según ha señalado Montenegro en declaraciones a Europa Press, la compensación que se ha establecido para los trabajadores perjudicados será en tiempo de descanso por los excesos de jornada que se ven obligados a realizar "hora por hora". "Lo normal sería que se compensara en tiempo el doble de jornada excedida y, además, se compensaran como horas extraordinarias", pero "hasta que no se aborde la situación en la negociación del convenio colectivo, que está en marcha lenta, no se podrán modificar estas compensaciones", ha explicado.

Asimismo, ha indicado que este "posible conflicto laboral" estaría influenciado por diferentes factores que han perjudicado la situación de los empleados de Renfe, como la coincidencia con el periodo vacacional (en el que hay más volumen de pasajeros y, a su vez, coinciden con las vacaciones de muchos de los operarios), la falta de personal, la escasez de repuestos y la falta de mantenimiento de las infraestructuras, además de la presencia de contratas y subcontratas en las empresas.

Al hilo de este asunto, el representante sindical ha asegurado que los trabajadores del sistema ferroviario "están sobrepasados" con esta problemática, una situación que, según ha señalado, conlleva a que muchos de ellos sufran crisis de ansiedad o tomen la opción de darse de baja.

"Donde antes todo el mundo te felicitaba o había una cordialidad cuando se les atendía, ahora todo son quejas porque eres el blanco de las iras de las personas que sufren retraso o mala atención; esto está generando situaciones de angustia, desesperación, y de incluso del aumento de bajas por ansiedad", ha explicado Montenegro.

Asimismo, ha criticado la situación que han vivido aquellos trabajadores que atienden de cara al público ante las numerosas quejas de los clientes debido a los retrasos de los trenes. "Los colectivos de personas que atienden al público están pasándolo fatal, puesto que los usuarios, ante la primera cara visible que se encuentra en representación de las empresas ferroviarias, pues la pagan con ellos, cuando los trabajadores ferroviarios bastante ya tenemos", ha recriminado el sindicalista.

En este sentido, ha incidido en que los que está dando la cara hacia el público "no son los responsables del caos que se está generando por esa falta de inversiones, falta de personal, y, en definitiva, por una falta de defensa del ferrocarril como medio de transporte preferente, como medio de transporte más ecológico, más seguro y más ecológico".

"Defendemos un ferrocarril que sea público, seguro y sostenible para todas las personas. Para ello, se requiere que los distintos gobiernos den un trato preferente en cuanto a inversiones para el mantenimiento de las infraestructuras, en cuanto a políticas de personal que se adecúen a las necesidades del aumento de circulaciones de trenes y de las demandas del uso del tren y ahí es patente", ha subrayado Montenegro, añadiendo que la profesionalización del personal ferroviario "se está eliminando y se están haciendo trabajos a través de contratas".

"DESCONFIANZA" EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO

El representante sindical también ha puesto de manifiesto que el problema de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias es "una causa genérica" que deriva tanto de la falta de personal como también la falta de inversiones por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ya que a su juicio, "se han reducido", mientras que, por otra parte, "se ha multiplicado por tres el número de trenes y con lo cual el desgaste también va en aumento".

Al hilo de este asunto, ha afirmado que "la gente no es capaz de discernir que las políticas del Ministerio y de las empresas ferroviarias no son responsabilidad de los escasos trabajadores que vamos quedando". "Esto no es nada nuevo y desde CGT lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que esto llegaría a pasar, y es que tiende a ir a peor, puesto que no se están poniendo medidas", ha aseverado.

Del mismo modo, ha acusado al Gobierno de vender el aumento de kilómetros de vía ferroviaria como un "gran logro", mientras que continúa habiendo ausencia de inversiones en mantenimiento, plantilla y recursos para las líneas de trenes, que recaen finalmente en que no se cumplan los horarios establecidos. "El tren era muy fiable, pero esa fiabilidad se está perdiendo y está generando que haya muchas personas que ya empiecen a desconfiar del uso del transporte ferroviario", ha afirmado Montenegro.

NUEVO RETRASO EN LAS VÍAS FERROVIARIAS

En este contexto, la problemática de los trenes aún sigue presente en la comunidad andaluza, ya que en la tarde de este pasado martes se conocía un nuevo retraso en el sistema ferroviario a consecuencia de un incendio en una fábrica dedicada al reciclaje de plásticos, situada cerca de la vía en el término municipal de Yeles (Toledo). Esta situación provocó durante más de tres horas la suspensión de la circulación del trayecto entre Madrid-Andalucía y las conexiones con Castilla-La Mancha, por lo que un total de doce trenes de Alta Velocidad estuvieron detenidos en diferentes puntos de la línea y otros siete trenes fueron cancelados.

Según informó Adif, la circulación de los trenes fue reanudada gracias a la intervención de los equipos de emergencia y la revisión de la infraestructura, que a juicio de la compañía, "se encuentra en buen estado". Asimismo, en su cuenta de 'X' comunicó que "los trenes pueden registrar retrasos por circular a menor velocidad por el punto afectado".

Algunos de los trenes afectados por la interrupción del servicio han sido: el AVE de las 17.00 horas procedente de Málaga, con destino Madrid y con llegada programada a las 19.44 horas, está estacionado en Mora; el AVE de las 16.53 horas procedente de Sevilla, con destino Valencia y con llegada programada a las 21.30 horas, está detenido en Ciudad Real; y el AVE de las 15.32 horas procedente de Murcia, con destino Málaga y con llegada programada a las 22.20 horas, está parado en Madrid Puerta de Atocha.

Asimismo, el AVE de las 14.55 horas procedente de Figueres, con destino Sevilla y con llegada programada a las 22.16 horas, está estacionado en Madrid Puerta de Atocha; el AVE de las 17.46 horas procedente de Sevilla, con destino Madrid y con llegada programada a las 20.40 horas está detenido en Ciudad Real; y el AVE de las 17.55 horas procedente de Málaga, con destino Barcelona y con llegada programada a las 23.59 horas está parado en Puertollano.