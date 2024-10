Chaves aprecia "nubarrones negros" en el Centra sobre los que "un gobierno no se debería sentir muy tranquilo"

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha considerado que el último Barómetro Andaluz que elabora trimestralmente la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra) recoge "nubarrones negros" sobre los que "un dirigente de un gobierno no se debería de sentir muy tranquilo".

Así lo ha indicado este lunes en Jaén, donde ha participado en la presentación del libro 'Reforma, revolución, represión. Historia del PSOE de Jaén 2', de Salvador Cruz Artacho, y a preguntas de los periodistas sobre el citado barómetro.

"Sigo siendo socialista, me preocupo de la marcha del partido socialista y cada vez que me invitan a un acto del PSOE pues estoy presente", ha dicho tras apuntar, en alusión al caso ERE, que "una sentencia que del Tribunal Constitucional, "que es el máximo órgano de garantía constitucional de este país, "ha anulado" del Supremo y la de la Audiencia de Sevilla y pedirá volver a la militancia.

Con respecto al Centra, ha declarado que él no se sentiría "muy satisfecho de la encuesta que ha salido hoy", punto en el que ha recordado que fue mucho tiempo presidente de la Junta "y los políticos sabemos cuándo empiezan a aparecer nubarrones negros sobre la gestión de un gobierno".

"Yo estaría más atento, más que a lo que vaya a pasar en las próximas elecciones, yo estaría atento fundamentalmente a lo cualitativo que dice la encuesta", ha apostillado.

En este sentido, ha considerado que "las encuestas ya empiezan a decir que no están muy de acuerdo" con la situación política y económica en Andalucía o "con lo que está ocurriendo con la salud y con la educación y con la dependencia".

"Y esos son nubarrones sobre los cuales yo creo que un dirigente de un gobierno no se debería de sentir muy tranquilo", ha aseverado Chaves, para el que, en todo caso, "últimamente no aciertan mucho" estos sondeos.

VOCES CRÍTICAS EN EL PSOE-A

Por otra parte, cuestionado por las voces críticas que surgen en la federación socialista de Andalucía --como la de Mario Jiménez, para el que, "si no cambiamos el PSOE-A, no cambiaremos Andalucía"-- el expresidente ha dicho desconocer "si hay mucha o poca gente", pero "si hay mucha o poca o ninguna" se verá "en los congresos".

"Los congresos están para plantear, hacer planteamientos. El partido es un partido plural, es un partido diverso, pero en principio, Juan Espadas es el secretario general del partido y en principio, lógicamente, él quiere ser también el candidato a las elecciones, eso es lo que hay, ese es el presente", ha comentado.

A su juicio, el partido se encuentra "bien", "con ánimo" y llegará "bien y con mucha fuerza para cuando se celebren los próximos procesos electorales, tanto en Andalucía como España". Además, con respecto a las declaraciones de Susana Díaz sobre José Luis Ábalos, ha opinado que no merece "la pena entrar" en cuestiones como esta.

RESPETO

Sí ha defendido la necesidad de respetar a la actual dirección, pese a incluirse también entre "los que denominan de la vieja guardia". Al hilo, ha destacado que se siente "orgulloso" de la labor realizada "durante la transición democrática y de la labor y el papel que hizo el Partido Socialista".

"Pero ya han pasado 40 años; es decir, los tiempos han cambiado, la realidad ha cambiado, hay una nueva generación del partido que posiblemente tiene sus ideas de cómo hay que hacer la política y las cosas que hay que hacer. Y yo creo que eso merece mucho respeto. Yo no digo que esta generación sea ni mejor ni peor que la mía, lo que digo es que es distinta. La mía cumplió un papel, la actual está cumpliendo también lo que ellos consideran que tienen que hacer para mejorar a España", ha afirmado.

Una idea en la que ha abundado el expresidente de la Junta de Andalucía cuando ha sido preguntado por si se siente más cercano a las declaraciones de Felipe González que a las de Pedro Sánchez.

"Me siento orgulloso de la labor que hizo el PSOE en la transición democrática, con lo que hizo, con la gestión de Felipe González. Fui ministro de Trabajo y Seguridad Social con él, por lo tanto, me siento también partícipe de la gestión de su gobierno. Pero también me siento identificado con las políticas que está haciendo ahora el partido y el Gobierno", ha concluido.