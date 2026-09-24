La CHG confina la navegación en el embalse de Giribaile (Jaén) tras detectar larvas de mejillón cebra

Archivo - Vista aérea del embalse del Giribaile/Archivo - CHG - Archivo

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha dictado una resolución para confinar la navegación en el embalse de Giribaile, situado en la provincia de Jaén.

Según se ha informado desde el propio organismo de cuenca, la medida se ha adoptado tras detectarse la presencia de larvas de mejillón cebra, una de las especies exóticas invasoras más dañinas para los ecosistemas acuáticos y las infraestructuras hidráulicas. La detección se ha producido en el marco de los controles periódicos de la campaña anual de seguimiento y vigilancia de la CHG.

En concreto, durante este año se han realizado seis muestreos en este embalse, de los cuales tres han resultado positivos. Al no haberse localizado todavía ejemplares adultos, las autoridades pueden actuar en una fase temprana para tratar de evitar la consolidación y propagación de la especie.

Como consecuencia de esta resolución, las embarcaciones que actualmente se encuentran en Giribaile quedan automáticamente confinadas en el mismo. Asimismo, se han establecido limitaciones para el uso de equipos y elementos auxiliares que puedan facilitar el transporte involuntario del mejillón cebra.

Para evitar la expansión de la especie a otras masas de agua, cualquier embarcación que desee navegar en este embalse deberá disponer de una autorización exclusiva emitida por la CHG. Dicha autorización solo permitirá la navegación en Giribaile, siendo incompatible con permisos para otros pantanos de la cuenca. De este modo, los titulares que incluyan este embalse junto a otros deberán optar por navegar exclusivamente en Giribaile o renunciar a él para conservar la autorización en el resto.

Desde el organismo de cuenca han advertido de que el incumplimiento de estas restricciones o la navegación al margen de la resolución constituirá una infracción administrativa sancionable bajo la normativa vigente del Dominio Público Hidráulico. El texto íntegro de la resolución ya se encuentra disponible para su consulta en el portal web oficial de la CHG.