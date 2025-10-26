Cientos de personas abarrotan San Telmo para reclamar que 'Nuestra vida no puede esperar' y "respuesta" en los cribados

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han abarrotado desde las 12,00 horas de este domingo las inmediaciones del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla, para reclamar que 'Nuestra vida no puede esperar'. Es el lema de la concentración que asociaciones contra el cáncer de mama de toda Andalucía, entre ellas Amama Sevilla --que ha desvelado los errores en el programa de detección precoz, con retrasos en la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales de más de un año--, han convocado para que "tomemos conciencia de que esto no funciona. El Servicio Andaluz de Salud está destrozado".

En declaraciones a los medios, Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla, ha asegurado que "la supervivencia política no puede estar por encima de la humana". "Para ellos no somos nada, pero les vamos a demostrar que somos muchas" las mujeres que reclamamos "respuestas" por los fallos del cribado del cáncer de mama. Un ejemplo de ello es Anabel, una de las primeras pacientes que denunció que no había sido informada de que su primera mamografía había arrojado un resultado "no concluyente" y que, por ello, necesitaba más pruebas complementarias. Ha acudido a la concentración después de que el pasado 15 de octubre le quitaran uno de sus pechos. "No es justo. Lo he perdido todo", ha dicho entre lágrimas.

Bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar', las asociaciones contra el cáncer de mama en Andalucía habían pedido a "todo aquel que le importe la sanidad pública" que acuda a la concentración. "Os necesitamos para demostrarle a la Junta de Andalucía que no somos 2.000 ni 20.000... somos muchas mujeres en Andalucía". El mensaje de las asociaciones coincide en que la Junta "tiene que depurar todas las responsabilidades además de aumentar las dotaciones al sistema público de salud con medios y recursos humanos suficientes".

"El tiempo de las declaraciones y las fotos han terminado. Las mujeres han confiado en un sistema que les ha defraudado y ha puesto en riesgo sus vidas", lamentan. La concentración de este domingo aterriza en San Telmo después de que el Ejecutivo de Juanma Moreno haya anunciado y aprobado medidas con las que "garantizar que esto no vuelve a ocurrir". Tras la dimisión de la consejera de Salud Rocío Hernández, sustituida por Antonio Sanz, que ha añadido a sus competencias en Presidencia y Emergencias la de Sanidad, el Consejo de Gobierno aprobó, primero, un plan de choque para el cribado de cáncer de mama de doce millones y 119 profesionales más; y, después, un plan integral dotado con más de 100 millones y 709 profesionales para reforzar tanto el cáncer de mama como los programas de cribado del cáncer de colon y de cuello de útero.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que se han identificado 2.317 mujeres del programa del cribado de cáncer de mama con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 ("probablemente benignos"), de las que en torno al 90% son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos.

A fecha 21 de octubre, un total de 1.778 mujeres en esta situación, a las que "no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica", se han realizado ya la prueba indicada por el radiólogo. El resto de las mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre para realizarse la prueba indicada.

La Junta está procediendo a la revisión y actualización del proceso asistencial integrado de cáncer de mama, vigente desde 2011, con el fin de adaptarlo a los últimos avances científicos, tecnológicos y organizativos. Y, en paralelo, se incorporará progresivamente la inteligencia artificial al programa de cribado, una herramienta que ya ha demostrado buenos resultados en proyectos piloto desarrollados en Córdoba y que contribuirá a aumentar la precisión diagnóstica y la eficiencia del sistema.