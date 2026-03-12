Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 12 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 12 de marzo hasta las 19 horas:

· Moreno anuncia que el SAS facilitará un tratamiento ante la 'piel de mariposa' tras reunirse con un niño que la sufre

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha reunido este jueves con Leo, un niño sevillano que sufre la enfermedad rara conocida como 'piel de mariposa', así como con su madre y otras familias de la Asociación Debra, y ha anunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) va a facilitar el tratamiento que pacientes de dicha patología necesitan. Juanma Moreno ha realizado este anuncio en una atención a los medios a su llegada al Parlamento andaluz para someterse a la sesión de control de los grupos de la Cámara, y en compañía del niño Leo, de su madre y de representantes de la citada asociación. (Leer más https://acortar.link/wXNVjh)

· Víctimas del accidente de Adamuz se manifestarán en Huelva el 20 de marzo para exigir "toda la verdad"

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado en Huelva una manifestación para el viernes, 20 de marzo, a las 18,00 horas, en memoria de los fallecidos y "por la seguridad ferroviaria" y para que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido". Además, desde la entidad han animado a la ciudadanía a participar en la movilización. (Leer más https://acortar.link/9TOCIe)

· Santa Bárbara Sistemas enviará a Letonia en abril el primer vehículo blindado 'Hunter'

Santa Bárbara Sistemas enviará a mediados de abril a Letonia el primer vehículo blindado 'Hunter', que en las próximas semanas se trasladará desde Trubia a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para realizar pruebas en la pista de la localidad antes de partir hacia las instalaciones del socio industrial letón de GDELS-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS). (Leer más https://acortar.link/EXchEW)

· Doñana despide un invierno muy lluvioso para dar paso a una primavera con "buenas perspectivas"

Doñana ha dejado atrás un invierno que ha sido uno de los más lluviosos de los últimos años, debido a la sucesión de borrascas de hecho, hasta febrero se registraron 582 litros por metro cuadrado, una cifra que no se obtenía desde el ciclo 2009-2010 y que ha dejado una laguna inundada hasta 90 centímetros. Por ello, gracias a estas lluvias se anticipa una primavera con "muy buenas expectativas", sobre todo, para la reproducción de las especies, según el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla. (Leer más https://acortar.link/e0uNkz)

· Recuperados dos millones de euros estafados a una inmobiliaria de lujo en Marbella con un fraude informático

Ciberagentes de la Policía Nacional en Marbella (Málaga) han recuperado dos millones de euros que una compañía inmobiliaria de lujo en la Costa del Sol había transferido, bajo engaño, a cuentas bancarias de un entramado de estafadores informáticos. Tras la premura con la que han actuado los investigadores, y la cooperación policial y judicial internacional, se ha logrado embargar cuatro cuentas bancarias en Países Bajos a las que había ido a parar el dinero. (Leer más https://acortar.link/YOLKBn)