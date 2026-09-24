Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 24 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 24 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Moreno urge al Gobierno a "concienciar" a la UE sobre la situación de Ceuta y el narcotráfico en la frontera sur

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este jueves que la Unión Europea aún "no preste la atención suficiente" a la frontera sur de Europa, al problema que se está viviendo en Ceuta y a lo que está ocurriendo con el narcotráfico de estupefacientes por la costa. (Leer más https://acortar.link/ivo6g6)

· El Presupuesto de 2027 incluirá rebajas fiscales para el acceso a la vivienda que beneficiarán a unos 147.000 andaluces

El proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027 incluirá un paquete de rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda que beneficiarán a casi 147.000 andaluces, según ha anunciado este jueves la vicepresidenta tercera y consejera de Economía Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. (Leer más https://acortar.link/ddr7QH)

· Dcoop espera apoyo del Gobierno español en la pugna por hacerse con el control de Deoleo

El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha dicho este jueves que la compañía aceitera andaluza espera el respaldo del Gobierno de España en la operación de compra de Deoleo, asegurando que "esta es una oportunidad que no debería perderse, España no debería perderla". (Leer más https://acortar.link/BwkFHK)

· La familia del joven asesinado en Palomares (Sevilla) teme que el acusado quede libre antes de la celebración del juicio

María del Carmen Jiménez, madre de Jesús Rosado, el joven que murió tras ser asesinado con 18 años cuando regresaba a su casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween de 2022, ha remarcado que teme que el acusado, que permanece en prisión provisional desde marzo de 2023, quede libre antes de la celebración del juicio. Ello se debe a que casi cuatro años después de lo acontecido, la instrucción a cargo del juzgado de Coria del Río "aún no se ha cerrado", tal y como ha advertido Jiménez en numerosas ocasiones. (Leer más https://acortar.link/7X7o8e)

· El SAS amplía la vacuna contra la bronquiolitis a mayores que viven en residencias y personas con inmunodepresión grave

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves en comisión parlamentaria que en la próxima campaña de vacunación, que empieza el 1 de octubre, se incorporará la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincitial --causante de la bronquiolitis-- a adultos, concretamente, a mayores que viven en residencias y a personas con estados de inmunodepresión grave. (Leer más https://acortar.link/AJqPuB)