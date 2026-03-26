Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 26 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 26 de marzo hasta las 19 horas:

· Carolina Marín anuncia su retirada deportiva

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, oro olímpico y triple campeona del mundo, puso este jueves fin a su carrera deportiva a los 32 años, un recorrido que le ha llevado a encumbrar a este deporte minoritario en España a lo más alto, y marcado por tres graves lesiones de rodilla, la última la que le ha abocado a esta retirada. (Leer más https://acortar.link/LnrSho)

· Una persona muerta en el incendio de una vivienda en Algeciras (Cádiz) tras una explosión de gas

Una persona ha resultado fallecida en el incendio que se ha registrado en una vivienda de Algeciras (Cádiz) a consecuencia de una explosión de gas, que ha dejado numerosos escombros en el domicilio y tres personas afectadas por inhalación de humo. (Leer más https://acortar.link/9Ohcen)

· Sánchez nombra a Carlos Cuerpo vicepresidente primero y Arcadi España ministro de Hacienda en sustitución de Montero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. (Leer más https://acortar.link/IQT3iE)

· Detenido el menor de 17 años acusado de apuñalar a su madre en Vícar (Almería)

La Policía Local ha detenido al menor de 17 años de edad acusado de asestar varias cuchilladas a su madre en la cabeza y en el cuello este miércoles en el municipio de Vícar (Almería). Fuentes municipales han confirmado a Europa Press el arresto del varón durante la pasada madrugada tras haber recibido un aviso ciudadano que alertó de la presencia de un joven en actitud sospechosa en las inmediaciones del barrio de la víctima. (Leer más https://acortar.link/foqyr6)

· Aplazada para después de Semana Santa la huelga de los repartidores de cerveza Cruzcampo en Sevilla

La sección sindical de CCOO en DHL de los centros de Heineken en Sevilla, repartidores de cerveza, han confirmado el aplazamiento para después de la Semana Santa de la huelga prevista para este jueves y viernes, 26 y 27 de marzo, de la Factoría Heineken en Mairena del Alcor y su centro logístico anexo de Dos Hermanas (Sevilla). (Leer más https://acortar.link/7R5f3O)