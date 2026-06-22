Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 22 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 22 de junio hasta las 14 horas:

· Moreno pide celebrar el primer debate de investidura "cuanto antes" para poder aprobar presupuestos "en tiempo y forma"

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que espera celebrar "cuanto antes" el primer debate de investidura para poder aprobar los futuros presupuestos autonómicos "en tiempo y forma" que, según ha indicado, "van tarde". "Espero que ese diálogo que tenemos, una vez autoexcluida a la izquierda, abierto con Vox sea fructífero, razonable, sensato y productivo para el interés general de los andaluces", ha señalado en una atención a los medios durante la inauguración del Centro de Salud Esperanza de la Yedra en Jerez de la Frontera (Cádiz). (Leer más https://acortar.link/uGFmQM)

· Detenido por apuñalar a un hombre en el centro de salud de Armilla (Granada)

Un hombre de 34 años fue evacuado al hospital este pasado domingo tras ser apuñalado en el centro de salud de Armilla (Granada) a manos de un joven de 21 años que ya ha sido detenido, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. La agresión con arma blanca, de la que alertaron varios testigos, se produjo en torno a las 13,45 horas del domingo en el citado centro de salud. (Leer más https://acortar.link/18lr2x)

· Maíllo: PP y Vox "van más adelantados de lo que están diciendo" a la hora de cerrar un acuerdo en Andalucía

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha sostenido este lunes que "el Partido Popular y Vox van más adelantados de lo que ellos están diciendo" a la hora de cerrar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A venció con 53 escaños, a dos de los que dan la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. (Leer más https://acortar.link/2sV4gN)

· Andalucía lidera las temperaturas máximas y mínimas de España con 42,7º en Andújar (Jaén) y 31,4 en Cabo de Gata

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), consultado por Europa Press, que Andalucía ha registrado las temperaturas diurnas y nocturnas más altas a nivel estatal en el pasado domingo, 22 de junio. En concreto, Andújar (Jaén), ha alcanzado 42,7 grados de máxima, la más alta del conjunto nacional en esta jornada, mientras que en Cabo de Gata (Almería) las temperaturas no han descendido de 31,4 grados, siendo las mínimas más altas de toda España. (Leer más https://acortar.link/xi79PE)

· OHLA, Sando e Itercon desarrollarán el nuevo centro del IMEC en Málaga

La UTE formada por OHLA, Sando e Itercon ha resultado adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras del nuevo centro del Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) en Málaga, con un presupuesto de 168 millones de euros. (Leer más https://acortar.link/7S9mtR)