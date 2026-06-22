Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 22 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 22 de junio hasta las 19 horas:

· Moreno pide celebrar el primer debate de investidura "cuanto antes" para poder aprobar presupuestos "en tiempo y forma"

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que espera celebrar "cuanto antes" el primer debate de investidura para poder aprobar los futuros presupuestos autonómicos "en tiempo y forma" que, según ha indicado, "van tarde". "Espero que ese diálogo que tenemos, una vez autoexcluida a la izquierda, abierto con Vox sea fructífero, razonable, sensato y productivo para el interés general de los andaluces", ha señalado en una atención a los medios durante la inauguración del Centro de Salud Esperanza de la Yedra en Jerez de la Frontera (Cádiz). (Leer más https://acortar.link/uGFmQM)

· La Junta pide asumir "responsabilidades políticas" por la condena a Ábalos y apunta a Montero: "Era su amiga del alma"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha animado este lunes a asumir "responsabilidades políticas" en el seno del PSOE después de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años al exsecretario de Organización José Luis Ábalos, y ha aludido a la vicesecretaria general del PSOE federal y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, para señalar que "era su amiga del alma". (Leer más https://acortar.link/3bNojJ)

· Muere un ciclista de 66 años tras un accidente con un camión en la A-494 en Almonte (Huelva

Un hombre de 66 años de edad ha muerto este lunes tras sufrir un accidente con un camión en la localidad onubense de Almonte (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El suceso se ha producido sobre las 10,02 horas, cuando varios testigos han alertado de una colisión entre un camión y el ciclista en la carretera A-494 a la altura del kilómetro 42 en dirección a Matalascañas. (Leer más https://acortar.link/SbdEhT)

· Detenido por apuñalar a un hombre en el centro de salud de Armilla (Granada)

Un hombre de 34 años fue evacuado al hospital este pasado domingo tras ser apuñalado en el centro de salud de Armilla (Granada) a manos de un joven de 21 años que ya ha sido detenido, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. La agresión con arma blanca, de la que alertaron varios testigos, se produjo en torno a las 13,45 horas del domingo en el citado centro de salud. (Leer más https://acortar.link/18lr2x)

· Andalucía lidera las temperaturas máximas y mínimas de España con 42,7º en Andújar (Jaén) y 31,4 en Cabo de Gata

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), consultado por Europa Press, que Andalucía ha registrado las temperaturas diurnas y nocturnas más altas a nivel estatal en el pasado domingo, 22 de junio. En concreto, Andújar (Jaén), ha alcanzado 42,7 grados de máxima, la más alta del conjunto nacional en esta jornada, mientras que en Cabo de Gata (Almería) las temperaturas no han descendido de 31,4 grados, siendo las mínimas más altas de toda España. (Leer más https://acortar.link/xi79PE)