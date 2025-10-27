Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 27 de octubre a las 19 horas

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 27 de octubre hasta las 19 horas:

· Un joven de 25 años muere tras una agresión a las puertas de una discoteca de El Puerto (Cádiz)

Un hombre de 25 años, natural de Sevilla, ha muerto en el hospital en el que tuvo que ser ingresado este fin de semana después de ser víctima al parecer de una agresión a las puertas de una discoteca en la localidad gaditana de el Puerto de Santa María. La Policía Nacional ha confirmado a Europa Press que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y conocer las causas que pudieran motivar el ataque a este joven sevillano, además de identificar al culpable o culpables de lo ocurrido para su localización y detención. (Leer más https://acortar.link/HW48dB)

· Moreno sobre la protesta de Amama ante San Telmo: "Nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes que "nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente" tras la manifestación que congregó a miles de personas este domingo a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, convocadas por asociaciones contra el cáncer de mama de toda Andalucía, entre ellas Amama Sevilla, que ha desvelado los errores en el programa de detección precoz con retrasos en la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales de más de un año. (Leer más https://acortar.link/LqghJ2)

· Cortado en Huelva el puente del Odiel sentido Punta por un accidente con siete heridos entre un turismo y un autobús

Un accidente entre un coche y un autobús ha provocado este lunes siete heridos de diversas consideración y el corte al tráfico del puente sobre el Odiel, sentido Punta Umbría, según han indicado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press y el Ayuntamiento de Huelva. (Leer más https://acortar.link/eRs88A)

· Sin clase en el colegio Jesús María de Jaén ante la aparición de "desperfectos" en el centro

El colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Jesús María, de Jaén, se encuentra sin clase este lunes ante la aparición de "una serie de desperfectos", que los técnicos de la Junta de Andalucía están analizando. Ha sido a primera hora de la mañana, con la llegada al centro de las profesionales encargadas del aula matinal, cuando se ha detectado la situación, según han indicado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano. (Leer más https://acortar.link/ftcWWG)

· Montero critica la "poca empatía" de representantes del PP que "criminalizan a asociaciones de mujeres" con cáncer

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha criticado este lunes la "poca empatía" de representantes del PP, que, según ha afeado, se dedican a "criminalizar a asociaciones de mujeres" con cáncer al hilo del caso de los fallos detectados en los cribados del sistema sanitario andaluz. (Leer más https://acortar.link/m7JDui)