Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 30 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 30 de marzo hasta las 19 horas:

· Podemos traslada su "total mano tendida" a Maíllo para lograr un acuerdo que saque a Moreno del Gobierno andaluz

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha trasladado la "total mano tendida" al candidato de la coalición 'Por Andalucía' y líder de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, para lograr un acuerdo que "permita desalojar" de la Junta a su presidente Juanma Moreno. "Refrendamos y respaldamos absolutamente la posición de nuestro candidato Juan Antonio Delgado y de la dirección andaluza que ya han expresado la total mano tendida a Maíllo y 'Por Andalucía' para llegar a un acuerdo que permita desalojar a Moreno Bonilla de la Junta", ha declarado este martes durante una rueda de prensa en Madrid. (Leer más https://acortar.link/UgFwxO)

· RTVE propone por el 17M un 'cara a cara' Moreno-Montero el 4 de mayo y un debate 'a cinco' tres días después

RTVE ha propuesto la celebración, el 7 de mayo, de un debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuyas formaciones tienen representación parlamentaria, y un cara a cara, el 4 de mayo, entre el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. (Leer más https://acortar.link/c9FKGY)

· Prisión para el hombre acusado de disparar contra su hermano y acabar con la vida de su cuñada en Rioja (Almería)

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Almería, en funciones de guardia, ha acordado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Javier N.S. como presunto autor de la muerte a tiros de su cuñada y los disparos contra su hermano en un cortijo de Rioja (Almería) el pasado 24 de marzo. (Leer más https://acortar.link/0QuzFj)

· Ingresan en prisión tres de los detenidos en operación contra el narcotráfico en golfo de Cádiz

La Guardia Civil ha informado de que tres de los cuatro detenidos en una operación contra el narcotráfico en el golfo de Cádiz, en aguas de Huelva, en la que se ha intervenido casi cinco toneladas de hachís, han ingresado ya en prisión. Por su parte, el conductor de la narcolancha que resultó herido ha recibido al alta hospitalaria y pasará este martes a disposición judicial. (Leer más https://acortar.link/819bti)

· El expresidente de la Diputación de Almería declarará ante el juez por el caso 'Mascarillas' el 26 de junio

El expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García declarará el próximo 26 de junio como investigado en el caso 'Mascarillas' por el que se indaga en presuntas 'mordidas' en contratos públicos de la Diputación Provincial de Almería a través de una supuesta red de amaños en adjudicaciones de obras y servicios con empresas afines. (Leer más https://acortar.link/xo7Wqy)