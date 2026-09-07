Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 7 de septiembre a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 7 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Procesan al exconsejero andaluz Vallejo y 17 ex altos cargos por prevaricación tras el rescate de una empresa en quiebra

El juez José Ignacio Vilaplana, en relación a la pieza avales Grupo TPM, Inversiones Plásticas TPM SL, procedimiento en el que están investigados 18 ex altos cargos socialistas, entre ellos el exconsejero Francisco Vallejo, ha acordado en un auto notificado este lunes que no existen motivos para un pronunciamiento que requiere tanta seguridad como es el del sobreseimiento. (Leer más https://acortar.link/7hwncD).

· Declarado un incendio en una planta de reciclaje privada en Alhendín (Granada)

Efectivos de Bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado a primera hora de la tarde de este lunes en una planta de reciclaje privada de residuos de la construcción situada en Alhendín (Granada), según han confirmado a Europa Press fuentes del dispositivo de extinción. (Leer más https://acortar.link/16FZGF)

· PSOE-A proclama a sus alcaldables de Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz y seguirá con las primarias en las demás capitales

Los portavoces municipales del PSOE en los ayuntamientos de Sevilla, Antonio Muñoz; Málaga, Mariano Ruiz; Granada, Raquel Ruz, y Cádiz, Óscar Torres, se han confirmado este lunes como los únicos representantes socialistas que han formalizado sus precandidaturas al proceso abierto por el partido para designar a sus candidatos a las elecciones locales previstas en mayo de 2027, tanto en las capitales de provincia como los municipios de más de 20.000 habitantes, de modo que han sido ya proclamados provisionalmente como cabezas de lista en dichas ciudades. (Leer más https://acortar.link/SK6tMH)

· Fiscalía acusa al excalde de Cádiz, José María González 'Kichi', de delitos de prevaricación y revelación de secretos

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha presentado su escrito de acusación en el procedimiento abreviado contra el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi' por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 contratado por el partido político al que pertenecía el entonces alcalde, pidiendo para el exregidor gaditano una pena de 10.800 euros de multa por un delito continuado de revelación de secretos, además de tres años de inhabilitación, y otros 15 años de inhabilitación para cualquier cargo electo local, autonómico, nacional o europeo por un delito continuado de prevaricación. (Leer más https://acortar.link/BPEqlj)

· Las Gabias (Granada) autoriza el regreso a 206 viviendas de los residenciales desalojados por los terremotos

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha autorizado el realojo de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, desalojadas preventivamente durante el episodio sísmico registrado en el Área Metropolitana de Granada. (Leer más https://acortar.link/F8mtWO)