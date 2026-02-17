Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 17 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 17 de febrero hasta las 19 horas:

· La Alta Velocidad Madrid-Andalucía se reanuda un mes después del accidente de Adamuz con retrasos de hasta hora y media en algunos servicios

La reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha comenzado este martes con retrasos en varios de los primeros trenes programados, que alcanzan hasta una hora y media respecto al horario previsto, según la información consultada por Europa Press en la aplicación oficial de Adif. (Leer más https://acortar.link/9NcV5U)

· El Gobierno moviliza más de 7.000 millones de euros para paliar los daños de las borrascas en Andalucía

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que contempla ayudas para los afectados de Extremadura y Andalucía por las borrascas por valor de más de 7.000 millones de euros, un paquete de medidas que se suma a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil, aprobada el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros. "Los recursos movilizados van a cubrir los daños generados en los municipios, compensar a más de 12.400 personas desalojadas por estos fenómenos, así como mitigar el impacto que han sufrido las viviendas, los comercios, el sector agrícola y pesquero por las fuertes lluvias y por las crecidas de los ríos", ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Leer más https://acortar.link/6RXY4F)

· Moreno anuncia un plan dotado con 1.780 millones para ayudas directas y obras por el temporal: "Debemos ir todos a una"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presentado este martes el Plan Andalucía Actúa, que, con una dotación inicial de 1.780 millones, tiene como objetivo hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a la comunidad autónoma. (Leer más https://acortar.link/hPsepf)

· Robles alaba el despliegue de la UME en Adamuz y las borrascas: "Está preparada para cualquier incidencia"

La ministra de Defensa ha estado en Morón de la Frontera con los miembros del Batallón de Intervención en Emergencias II (BIEM II), que han intervenido en el accidente ferroviario de Adamuz y en las inundaciones de los últimos días en distintas zonas de Andalucía. En ambas, el despliegue técnico y de personal demuestra que "la UME está preparada para cualquier incidencia, con una agilidad y coordinación envidiables". (Leer más https://acortar.link/fuYi1m)

· Condenado a nueve años por agresión sexual a una menor aduciendo un ritual de limpieza espiritual en Granada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a nueve años de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual contra una menor sobrina de su pareja sentimental en el momento de los hechos, en junio de 2021, aduciendo un ritual para una limpieza espiritual. (Leer más https://acortar.link/iUVSDQ)