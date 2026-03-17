Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 17 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 17 de marzo hasta las 14 horas:

· Un juzgado archiva la causa contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla) por presunto acoso a un menor

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado el archivo de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera, por presunto acoso a un menor. Agüera renunció a su cargo el pasado 23 de febrero Agüera tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía para hacer "un paréntesis" en su vida política y dedicarse "plenamente" a su defensa de una denuncia que atribuía a que se habría "malignamente interpretado una conversación". (Leer más https://acortar.link/B2jdpn)

· Cientos de personas dan la bienvenida en Jaén a los reyes a su llegada a la plaza de Santa María

Cientos de personas han dado la bienvenida al rey Felipe VI y la reina Letizia en su llegada a la plaza de Santa María, en Jaén capital. Desde primer hora de la mañana se han ido congregando personas y alumnado de diferentes centros educativos en esta céntrica plaza situada junto al Ayuntamiento y que, bajo un sol primaveral, ha lucido repleta de banderas de España. (Leer más https://acortar.link/3R02NF)

· La familia de la joven desaparecida en Motril (Granada) en 2000 pide reforzar su búsqueda tras el caso de Hornachos

La familia de María Teresa, la joven que desapareció el 18 de agosto de 2000 en una céntrica calle de Motril, en la costa de Granada, cuando se dirigía a encontrarse con un grupo de amigos, ha pedido más medios para su búsqueda tras el éxito de la investigación desarrollada por la Guardia Civil hasta poner ante la justicia a los presuntos autores de la desaparición y muerte de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz). (Leer más https://acortar.link/nP7CTQ)

· Airbus elevará un 30% la producción del C295 en Sevilla tras los contratos firmados con Defensa

Airbus aumentará un 30% la producción del avión militar C295 en su línea de montaje final (FAL) de Sevilla, donde pasará de fabricar 10 a 13 unidades al año, en el marco del incremento de carga de trabajo derivado de los contratos firmados en los últimos años con el Ejército del Aire y del Espacio. (Leer más https://acortar.link/XZG1GE)

· Muere un motorista de 68 años en un accidente con un camión en Córdoba capital

Un motorista de 68 años de edad ha fallecido tras un accidente de tráfico con un camión registrado a primera hora de este martes 17 de octubre en Córdoba capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 ha informado al 112 sobre las 07.00 horas de que un camión había arrollado a una moto en la Avenida de Libia, en la misma Glorieta de Louvière. (Leer más https://acortar.link/TG8drl)