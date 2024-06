Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 18 de junio a las 19 horas

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 18 de junio hasta las 19 horas:

· Detenido en Almería un conductor ebrio y drogado por causar un accidente con dos jóvenes muertos junto al Cable Inglés

La Policía Local de Almería ha detenido a un joven de 22 años, que ha dado positivo en los test de alcohol y drogas, identificado como el conductor del vehículo accidentado en la madrugada de este martes en el que han fallecido una chica de 18 años y un varón de 23 después de que el coche, por motivos que aún se investigan, se saliera de la vía.

· Moreno advierte de que Andalucía "no permitirá más agravios": "Combatiremos la desigualdad con todos los instrumentos"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha aseverado este martes que el Gobierno andaluz "no va a permitir ni un menoscabo, ni un agravio ni un maltrato más a Andalucía", ya que "menospreciarla es condenar a tres cuartas partes del país a no poder progresar en los próximos años, condenar también a los andaluces a no poder desarrollarse y romper un proyecto común y compartido como es España".

· El Virgen del Rocío de Sevilla, primer hospital autorizado por la Agencia del Medicamento para usar piel humana artificial

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla es el primer centro de España en conseguir la autorización de uso hospitalario para el medicamento de terapia avanzada 'Piel humana obtenida por ingeniería de tejidos', para su uso en grandes quemados. Este tipo de terapia ya se venía utilizando en la Unidad de Grandes Quemados del hospital sevillano como uso compasivo, es decir, cuando no era posible utilizar otro tipo de tratamiento.

· Espadas acusa al Gobierno de Moreno de intentar "orientar" al TC sobre los ERE y presenta una queja ante el CGPJ

El portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha acusado al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de intentar "orientar" a los magistrados del Tribunal Constitucional sobre la sentencia de los EREs, por lo que ha anunciado la presentación de una queja al CGPJ para que le "llame al orden".

· Un estudio revela que en Carmona (Sevilla) se encuentra el vino más antiguo del mundo con más de 2.000 años

Un equipo del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba, liderado por el catedrático José Rafael Ruiz Arrebola, en colaboración con el Ayuntamiento de Carmona, ha descubierto que en dicha localidad sevillana se encuentra el vino más antiguo del mundo con más de 2.000 años, identificándolo como el vino líquido más antiguo descubierto hasta la fecha, y sustituyendo de esta forma a la botella de vino de Speyer, descubierta en 1867 y fechada en el siglo IV d.C, que se conserva en el Museo Histórico de Pfalz (Alemania).