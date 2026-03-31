Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 31 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 31 de marzo hasta las 14 horas:

· IU, Sumar, Más Madrid y Comunes se citan el 19 de abril en Sevilla para impulsar su alianza en plena precampaña del 17M

Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes celebrarán el próximo 19 de abril en Sevilla un nuevo encuentro bajo el lema 'Un paso al frente', dando continuidad al celebrado en Madrid el pasado mes de febrero, para avanzar en la refundación de su alianza para afrontar las próximas elecciones generales. El acto coincidirá en tiempo y lugar con la precampaña de las elecciones autonómicas de Andalucía, convocadas para el 17 de mayo, en la que IU, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Partido Verde-Equo concurrirán juntos.

· PSOE, Por Andalucía y Adelante acusan a Moreno de convocar el 17M para evitar el paseíllo judicial del caso Mascarillas

Los partidos de izquierda han coincidido este martes en su lectura de por qué el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido que las elecciones al Parlamento de Andalucía sean el 17 de mayo frente a alguna fecha de junio como se barajó inicialmente. Y esa es el calendario de declaraciones que se celebrarán a lo largo de junio del llamado caso Mascarillas, la investigación judicial abierta en un juzgado de Almería por el presunto cobro de comisiones por la contratación de material sanitario, y dentro de la cual aparece la declaración del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el 26 de junio. (Leer más https://acortar.link/ANid9D)

· Vox: El "cara a cara" Moreno-Montero que propone RTVE desvela "pactos y tejemanejes" PP-PSOE

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha denunciado este martes que la propuesta que RTVE ha planteado sobre un "cara a cara" entre el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, desvela los "pactos y tejemanejes" del bipartidismo. (Leer más https://acortar.link/NZsKGG)

· Moreno espera que la falta de AVE directo Málaga-Madrid tenga el menor impacto posible en el turismo en Semana Santa

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confiado este martes en que la falta de AVE directo entre Málaga y Madrid tenga el "menor impacto" posible en el turismo y la llegada de visitantes a Andalucía desde otras zonas de España durante la Semana Santa, especialmente a partir del Jueves Santo. (Leer más https://acortar.link/DDxaBT)

· Localizadas 30 ovejas muertas en una explotación de San Roque (Cádiz) e investigado su responsable por maltrato animal

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigan como presunto autor de un delito de maltrato animal al responsable de una explotación ganadera de la localidad gaditana de San Roque en la que se localizaron una treintena de ovejas muertas, algunas en avanzado estado de descomposición. (Leer más https://acortar.link/TrIkWv)