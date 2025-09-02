Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 2 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 2 de septiembre hasta las 19 horas:

. El Gobierno asumirá 18.791 millones de deuda de Andalucía, lo que supone "reducir su pasivo" un 49%

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el estado absorba un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, una medida que, según el Gobierno, no supone "ningún agravio con ninguna parte del territorio". En el caso de Andalucía, la condonación de la deuda por parte del estado alcanza los 18.791 millones de euros, "la cifra más alta de todas las comunidades". Esto supone, según el Ejecutivo nacional, reducir la deuda de Andalucía casi a la mitad, con un descenso del 49 por ciento respecto al cierre registrado en 2023. (Leer más https://acortar.link/rUzM5e)

. Junta y Cabildo trabajan para definir la restauración de la Mezquita-Catedral, que esperan finalice en 2026

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta, Patricia del Pozo, ha informado de que este miércoles se va a producir la primera reunión técnica entre "especialistas del Cabildo y de la Consejería de Cultura", con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba "en perfecta sintonía", para abordar la redacción del proyecto definitivo de conservación y restauración de la zona de la Mezquita-Catedral afectada por el incendio del 8 de agosto, un documento que espera que "sea presentado a la Comisión Provincial de Patrimonio a finales del mes de septiembre o inicios de octubre", mientras que la "rehabilitación al completo podría finalizar a mediados de 2026, aproximadamente". (Leer más https://acortar.link/JnEyN5)

. Decenas de migrantes consiguen alcanzar la costa de Mojácar (Almería) en una neumática motorizada

Decenas de inmigrantes han conseguido llegar a una playa de Mojácar (Almería) tras alcanzar la costa a bordo de una embarcación neumática equipada con motores fueraborda que, tras el desembarco, ha vuelto mar adentro. Han sido varios los bañistas que sobre las 12,50 horas han alertado al servicio unificado de emergencias 112 Andalucía sobre la llegada de "unos 30 o 40 migrantes", todos ellos varones, a la playa situada frente a Torre Macenas, a la altura de la calle Califato. (Leer más https://acortar.link/wnyjeC)

. Sindicatos y Marea Blanca se concentran con un "grito de auxilio" tras entregar 50.000 firmas en defensa de la sanidad

Los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT han vuelto a protestar este martes junto a la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, frente a la oficina del censo electoral de Sevilla, donde según los convocantes, "más de 5.000 personas" se han manifestado en defensa de la sanidad pública andaluza. (Leer más https://acortar.link/RAN9hv)

. El paro sube en 1.756 personas en agosto en Andalucía hasta alcanzar los 592.611 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.756 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (+0,3%) hasta los 592.611 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en Andalucía (21 veces) mientras que ha bajado en ocho ocasiones. (Leer más https://acortar.link/rUiJxM)