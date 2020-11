Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 11 de noviembre a las 19 horas

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 11 de noviembre hasta las 19 horas:

· Moreno exige al Gobierno disponer de todos los medios para tomar decisiones duras ante el Covid: "Yo asumo el desgaste"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno disponer de "todos los instrumentos necesarios" para tomar "decisiones precisas" en aras de controlar la pandemia en la región y ha subrayado que él asume "el desgaste". (Leer más https://bit.ly/35plXBL)

· Andalucía suma 62 muertes por Covid-19 y 3.380 casos en 24 horas y alcanza los 483 ingresos en UCI

Andalucía suma este miércoles 11 de noviembre 62 muertes por coronavirus Covid-19 en 24 horas, 33 fallecidos menos que en el víspera cuando se registró el récord de defunciones de la segunda ola, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 3.380 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, 1.017 más que los registrados el miércoles pasado. (Leer más https://bit.ly/2IvDsaw)

· La Audiencia de Córdoba confirma la condena a La Manada por abusos en Pozoblanco y eleva la indemnización a la víctima

La Audiencia Provincial de Córdoba ha elevado de 13.150 a 25.000 euros la indemnización que deberán pagar los cuatro acusados miembros del grupo de WhatsApp de 'La Manada' que fueron juzgados en Córdoba en noviembre de 2019 por abusar sexualmente en mayo del año 2016 de una joven en la localidad de Pozoblanco y de grabar los hechos con un teléfono móvil propiedad de uno de ellos. (Leer más https://bit.ly/3klBruv)

· Andalucía sólo permite a grandes superficies desde las 18 horas la venta de alimentos y productos de higiene y droguería

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha recordado este miércoles que, de acuerdo a las últimas medidas aprobadas por la administración autónoma para frenar la expansión del coronavirus Covid-19, a partir de las 18 horas no está permitida la comercialización de productos no considerados de primera necesidad en ningún tipo de establecimiento en aquellos municipios sometidos a medidas de grado 1, que afecta a toda la comunidad excepto la provincia de Granada, sometida a medidas grado 2 y donde no se pueden comercializar este tipo de productos en ningún horario. (Leer más https://bit.ly/2Ikn398)

· Interior traslada a dos presos de ETA condenados por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acercado a cárceles más próximas al País Vasco a otros cinco presos de ETA, entre ellos a dos condenados por el asesinato en Sevilla del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y de su mujer Ascensión García. (Leer más https://bit.ly/2JT0TLj)