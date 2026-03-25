Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 25 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 25 de marzo hasta las 14 horas:

· La jueza pide a Adif que aclare la sustitución de carriles en Adamuz (Córdoba) y a la Guardia Civil investigarlo

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, ha requerido a Adif, a través de una providencia, que en un plazo de cinco días "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2", cercana al punto en el que se produjo el siniestro ferroviario de Adamuz, en el que el domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos. (Leer más https://acortar.link/jiRA8c)

· Málaga pierde la carrera para ser sede de la nueva Autoridad Aduanera europea, que se disputan Roma y Lille

Málaga ha quedado este miércoles descartada como sede de la Autoridad Aduanera europea (EUCA, por sus siglas en inglés) en las deliberaciones preliminares que han llevado a cabo por separado el Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo para decidir cuáles de las nueve candidatas pasaban a la fase final de selección, que abordan a continuación los representantes de los dos colegisladores. (Leer más https://acortar.link/UnoBPr)

· Moreno: "Dije que me presentaría ocho años desde la ignorancia. Soy consciente de que tengo fecha de caducidad"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que llegó a decir en su momento que se iba a presentar a las elecciones en dicha comunidad para gobernar un máximo de "ocho años", pero que ahora tiene que "reconocer" que lo planteó "desde la ignorancia", porque en ese periodo de tiempo él creía que "iba a poder hacer las grandes reformas que necesitaba" la región, y ahora ve que no. (Leer más https://acortar.link/kmPVcT)

· Abierto el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones andaluzas del 17M

Los ciudadanos censados en Andalucía con derecho a votar en las elecciones autonómicas del día 17 de mayo ya pueden solicitar desde este miércoles y hasta el 7 de mayo el voto por correo. Así se recoge en una comunicado de Correos, donde se precisa que los electores que decidan votar por correo pueden solicitar desde este miércoles y hasta el día 7 de mayo (inclusive) el certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la comunidad autónoma. (Leer más https://acortar.link/xFJPS3)

· Page define a Montero como "peleona": "Cuanto menos pese la política nacional, mejor le irá al PSOE" en Andalucía

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reflexionado sobre la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo advirtiendo de que "cuanto menos pese la política nacional mejor le irá al PSOE" en este territorio. También ha definido a la candidata socialista, María Jesús Montero, como una persona "peleona" e "inquieta" que, ha augurado, va a hacer una campaña "muy dinámica". (Leer más https://acortar.link/tbn8dk)