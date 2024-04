Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 3 de abril a las 19 horas

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 3 de abril hasta las 19 horas:

· La lluvia acumulada en los embalses de la cuenca del Guadalquivir en marzo supera en casi un 200% la media histórica

La precipitación media acumulada durante marzo en los embalses de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir ha sido de 209 litros por metro cuadrado (l/m2), una cifra un 194% superior a la media histórica del mismo mes (71 l/m2). Se trata del tercer mayor valor registrado durante este mes en los últimos 40 años, por detrás solo de marzo de 2013 y 2018, según recoge el Informe Pluviométrico que elabora mensualmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). (Leer más https://acortar.link/96Abhm)

· La Junta "actuará en consecuencia" si se demuestra la incompatibilidad del exviceconsejero y pide "esperar"

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha adelantado este miércoles que el Gobierno andaluz "actuará en consecuencia" si se demuestra finalmente que hay incompatibilidad en el paso del exviceconsejero Miguel Ángel Guzmán a la privada, donde ha sido contratado por la aseguradora Asisa. Hasta que la Junta no estudie y "compruebe todo para no cometer un error", la consejera ha pedido que "esperemos" y no se emita una "pena". (Leer más https://acortar.link/kjlf3R)

· El PSOE-A augura que el "modus operandi" de "irregularidades" del Gobierno del PP-A derivará en "la macrocausa de Moreno"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha augurado este miércoles que el "modus operandi", el "patrón de comportamiento" del Ejecutivo del PP-A en su gestión, marcada por "irregularidades" e "ilegalidades", se va a "convertir en la macrocausa de (Juanma) Moreno Bonilla". (Leer más https://acortar.link/Qht8O2)

· Los rectores reprochan a la Junta una "desigualdad de trato" y advierten de "duplicidades" en los títulos a la privada

Los rectores de las universidades públicas andaluzas han lamentado este miércoles la "desigualdad de trato" de la Junta de Andalucía a la hora de aprobar los nuevos títulos a las privadas (Loyola, Fernando III y Utamed) y han llamado la atención sobre el hecho de que esos nuevos títulos "son duplicidades de títulos que ya existen y están consolidados en las universidades públicas". (Leer más https://acortar.link/pq1OeL)

· La XXXIX Gala de los Goya será el 8 de febrero con Granada y sus espacios más emblemáticos como escenario

La XXXIX Gala de los Goya se celebrará el 8 de febrero de 2025 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, una fecha que ha dado a conocer este miércoles en la capital de la Alhambra el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite, que ha adelantado que los enclaves emblemáticos de esta ciudad andaluza cobrarán protagonismo en las actividades paralelas que se celebrarán, e incluso en la propia entrega de premios. (Leer más https://acortar.link/DOaOpg)