Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 18 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 18 de septiembre, hasta las 14 horas:

· La Junta creará en octubre un comité de evaluación del SAS para iniciar la "mayor reforma y actualización" del sistema

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes que en octubre iniciará los trámites para llevar al Consejo de Gobierno la creación de un comité de expertos con el que abordar la "mayor reforma y actualización" del sistema público de salud. (Leer más https://acortar.link/ZbLfiq)

· Detenida la madre de un alumno e investigado el padre por agresión a profesores en un IES de Coín (Málaga)

La Guardia Civil ha detenido a una persona y otra está investigada en ambos casos por su presunta relación con la agresión al profesorado del IES Los Montecillos de Coín (Málaga) por parte de familiares de un alumno, han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que la persona detenida es la madre del alumno, mientras que el investigado es el padre. Los hechos sucedieron sobre las 14,25 horas de este pasado jueves. (Leer más https://acortar.link/i2Os8Y)

· Detenido el presunto responsable del asesinato de la estudiante de la UGR Claudia Tacoronte en Morelos (México)

El presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos ha sido detenido, después de que la Fiscalía del estado mexicano obtuviera una orden de arresto contra un hombre identificado como Francisco Javier M., señalado como sospechoso del crimen, según ha informado este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. (Leer más https://acortar.link/NnNOaQ)

· Montero urge explicaciones a Moreno por "hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular" por la Junta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha urgido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a dar "explicaciones inmediatas" por "hasta 38.000 millones de euros gastados de manera irregular" desde la administración autonómica. Así lo ha señalado la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo de la fiscalización que ha realizado la Cámara de Cuentas de Andalucía en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas. (Leer más https://acortar.link/oybmab)

· Maíllo pide a Vivas que acepte el traslado de los menores desde Ceuta y asegura que Moreno "no acoge, porque no quiere"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha instado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a que acepte la propuesta del Gobierno para el traslado inmediato a la península de los niños migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta mientras se trabaja en los expedientes completos. (Leer más https://acortar.link/zQ5sEs)