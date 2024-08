Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 9 de agosto a las 14 horas

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 9 de agosto hasta las 14 horas:

· Andalucía pide la convocatoria "urgente y necesaria" del CPFF para saber "cuánto nos va a costar el acuerdo catalán"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, va a solicitar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la convocatoria "urgente y necesaria" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que dé explicaciones sobre el acuerdo alcanzado con ERC para crear un cupo catalán, que, según ha recordado, "no tiene respaldo constitucional". "Todavía no sabemos cuánto nos va a costar a los españoles todo esto", ha subrayado.

· Salud señala "evolución favorable" de paciente en Sevilla con fiebre Crimea-Congo y pide "no crear alarma"

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha señalado este viernes la "evolución favorable" del paciente ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo (FHCC) y ha instado a que "no hay que preocuparse", así como no a "no crear ninguna alarma", mensaje que ha aplicado a este problema en particular, así como sobre los mosquitos en los casos de fiebre del Nilo.

· Tarifa (Cádiz) reclama ayudas nacionales para afrontar la retirada de algas de sus playas, que suma ya 7.200 toneladas

La llegada de algas invasoras (Rugulopteryx Okamurae) a las playas de la provincia de Cádiz está siendo una constante este verano, siendo Tarifa "una de las más perjudicadas", al retirar desde el inicio del verano unas 7.200 toneladas de sus playas. Es por eso que desde el Ayuntamiento han reclamado "ayudas supranacionales" para afrontar el gasto que está generando los trabajos de limpieza del litoral.

· Centros de transfusión de sangre andaluces piden "concienciación social" ante el "estancamiento" de donaciones en verano

La responsable del Centro de Transfusión de Sangre de Sevilla, María José Aguado, ha pedido una "gran concienciación social" sobre la donación de sangre, ya que desde el año 2021 las donaciones han sufrido un "ligero descenso" y que en periodo vacacional "se estanca", a pesar de la continua necesidad de los pacientes.

· Maíllo aprecia un "iceberg de insatisfacción silenciosa" que desgasta a Moreno y permite levantar una alternativa

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, defiende sobre la figura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su aparente falta de desgaste electoral tras sus sucesivas victorias en Andalucía desde las andaluzas de junio de 2022 que existe en el seno de la sociedad andaluza "lo que yo llamo insatisfacción silenciosa" porque "malestar hay en la población", entre otras razones, por "errores de bulto" en la gestión sanitaria y educativa.