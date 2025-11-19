Cinco pantanos andaluces comienzan a desembalsar agua tras las fuertes lluvias ocasionadas por la borrasca Claudia

Archivo - Imagen de archivo del embalse de Los Melonares, en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco pantanos andaluces han comenzado a desembalsar agua tras las fuertes precipitaciones ocasionadas por el paso de la borrasca Claudia en la comunidad autónoma, según han precisado fuentes de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir (CHG) a Europa Press.

En concreto, la CHG ha especificado que los embalses que están desembalsando "por haber superado su capacidad o para el mantenimiento de los resguardos estacionales establecidos" son el del Gergal, sobre el río Rivera de Huelva; Agrio, en el río Guadiamar; Melonares, que embalsa las aguas del río Viar; Huesna, en la Rivera homónima y Guadalmellato.

Especial circunstancia atañe al pantano de Guadalmellato, puesto que el CHG ha apuntado que el agua que desembalsa la recoge el embalse de San Rafael de Navallana, en el término municipal de Córdoba.

Asimismo, según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, los embalses de Andalucía acumulan 5.468 hectómetros cúbicos de agua y se encuentran al 45,77% de su capacidad total de almacenamiento, tras una subida de casi tres puntos (2,96%) en comparación con la pasada semana tras las precipitaciones que dejó la borrasca Claudia.

Al hilo, este repunte de agua embalsada en territorio andaluz supone un crecimiento de 1.361 hm3 respecto a la misma fecha del año pasado y 933 hm3 más de agua acumulada que la media registrada de la última década.