Hasta cinco templos religiosos de Granada capital sufren daños en su interior tras el seísmo de magnitud 5

Archivo - Imagen de archivo de la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, una de las afectadas por el seísmo de este sábado 15 de agosto de 2026 en Granada y su área metropolitana. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco templos religiosos católicos de la ciudad de Granada han sufrido daños en su interior tras el fuerte terremoto de magnitud 5 con epicentro en la localidad de Alhendín que en la madrugada de este sábado se ha dejado sentir en la capital y en su área metropolitana y donde se han producido desprendimientos de cornisas y elementos no estructurales, especialmente en el exterior de inmuebles, pero también, como es el caso, en su interior.

Así lo ha dado a conocer la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la capital granadina en un comunicado actualizado en torno al mediodía de este sábado, en el que precisa que los templos afectados son la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias (patrona de Granada); la Parroquia de Santa María Magdalena; la Iglesia de San Miguel Bajo; la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia; y la Parroquia Santos Justo y Pastor. Se está pendiente de que otros párrocos puedan informar sobre otras posibles afectaciones en más templos.

El Arzobispado de Granada también se ha hecho eco de las incidencias en los templos en un mensaje en sus redes sociales consultadas por Europa Press, y al igual que la Federación de Semana Santa, señala que como aún no se sabe la envergadura de los daños, se ha solicitado que los templos no abran al culto hasta que estos puedan ser revisados adecuadamente.

"En este día de la Asunción de la Virgen María, nos encomendamos a Ella, elevando una súplica y pidiendo su protección para todos", señala el comunicado emitido por el Arzobispado de Granada.

EVALUACIÓN DE LA CATEDRAL Y LA EXPOSICIÓN 'KERYGMA'

De otra parte, la Federación de Semana Santa de Granada también ha señalado que, tras contactar con el comisario de la exposición y con varios de los equipos participantes, la muestra 'Kerygma' que se exhibe en la Catedral de Granada se encuentra en perfecto estado después del terremoto. "Tanto las sagradas imágenes como el resto de las piezas que forman parte de la muestra no han sufrido daño alguno", exponen.

No obstante, la exposición permanecerá cerrada durante la jornada de este sábado medida preventiva y por razones de seguridad, y además se llevará a cabo una revisión exhaustiva de las dependencias de la Catedral de Granada, incluidas aquellas que albergan 'Kerygma', con el fin de garantizar plenamente la seguridad de las imágenes y piezas expuestas, así como la de trabajadores y visitantes.

"La decisión se adopta por prudencia y con carácter exclusivamente preventivo, sin que hasta el momento se haya apreciado ningún riesgo ni daño que afecte a la exposición", añaden, a la vez que apuntan que la Catedral ha acogido este sábado por la mañana con normalidad la celebración de la solemnidad de la Asunción de la Virgen.