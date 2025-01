COAG-A advierte de las lluvias "tan desiguales" de esta semana, que benefician al olivar y podría perjudicar a la fresa

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG en Andalucía ha valorado las últimas lluvias, pero ha destacado que han sido "muy desiguales" y, aunque ha beneficiado a cultivos leñosos como el olivar y el almendro, ha podido perjudicar a la fresa, en plena campaña.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de organizacion de COAG-A y responsable de Agua, Eduardo López, ha detallado que "ha llovido mucho en algunos puntos de Andalucía, pero prácticamente nada en otros puntos".

"Donde más ha llovido ha sido en la provincia de Huelva, Sevilla y Córdoba y, en esas provincias, se han visto beneficiados cultivos leñosos en general --olivar, almendros, cítricos y frutales--", ha explicado para añadir que también han sido muy positivas parr los cultivos de invierno, como son los cereales, la remolache y "otros cultivos que se han puesto hace poquito, antes de Navidad o en este mismo mes de enero".

Además, ha hecho hincapié en el beneficio de estas precipitaciones en la ganadería por el incremento de los pastos en las próximas semanas "cuando haga calor"

En la otra cara, los cultivos perjudicados, según ha relatado el responsable de agua de COAG-A, serían las fresas porque "ha caído mucha agua" y, por lo tanto, "se pueden perjudicados, sobre todo, con enfermedades".

En el resto de provincias andaluzas "no ha caído agua", ha insistido López, que ha avisado de que "Andalucía no ha superado la sequía" y ni si quiera supone "un respiro", ya que, sobre todo, en Almería y Granada "no ha caído ni una gota", y casi nada en Málaga y parte de Jaén.

"Seguimos preocupados", ha reconocido desde COAG-A para señalar que la situación de algunos embalses en la provincia de Cádiz es "muy crítica" y el sistema de regulación general del Guadalquivir está al 28%, lo que conlleva también una "preocupación" del sector agrario por la futura campaña de riesgo que se avecina.