COAG Granada alerta del "grave impacto" que la línea eléctrica en el Cerro Las Monjas provocaría en La Contraviesa

El Cerro de las Monjas se localiza en las cumbres más altas de la Sierra de la Contraviesa, en la provincia de Granada. Este paraje de arraigada tradición vitivinícola se sitúa a unos 1.368 metros de altitud en el municipio alpujarreño de Cádiar. - COAG GRANADA

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Granada ha expresado su rechazo al proyecto de línea eléctrica que prevé atravesar el Cerro Las Monjas, en la finca Barranco Oscuro, en plena Sierra de la Contraviesa de la Alpujarra, y ha mostrado su respaldo a la bodega, así como a las entidades y ciudadanos que reclaman la paralización definitiva de una actuación que, a su juicio, supondría un "grave impacto" y perjuicio para uno de los paisajes agrarios más valiosos de la provincia.

A través de un comunicado, la organización considera especialmente relevante la suspensión temporal de las obras, acordada mientras se resuelven los procedimientos administrativos y judiciales aún abiertos. En su opinión, el inicio de los trabajos habría provocado daños de difícil o imposible reparación sobre un territorio de alto valor agrícola, paisajístico y ambiental.

Según COAG Granada, la ejecución del proyecto implicaría el arranque de viñedos, movimientos de tierra, la apertura de nuevos caminos y la instalación de torres eléctricas de gran altura en un enclave considerado emblemático para la viticultura granadina.

La organización agraria recuerda que ha mantenido su oposición al proyecto desde sus primeras fases y confía en que la paralización cautelar permita quelos procedimientos pendientes concluyan antes de que pueda producirse cualquier actuación sobre el terreno.

"Esta suspensión temporal es una noticia positiva porque garantiza que los procedimientos puedan resolverse sin que se produzcan daños irreversibles sobre un patrimonio agrario, paisajístico y cultural de enorme valor", afirma Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG Granada.

"Ahora es imprescindible que esta situación se mantenga y que el proyecto termine siendo descartado para preservar un territorio que forma parte de la identidad agrícola e histórica de la Contraviesa", añade.

COAG expone que el Cerro Las Monjas, en el término municipal de Cádiar, constituye uno de los enclaves más emblemáticos de la viticultura granadina y representa el origen de la recuperación del vino de calidad en la provincia durante la década de los años ochenta.

Y añade que durante más de cuarenta años este espacio ha sido transformado mediante un modelo agrícola basado en el respeto al paisaje, la biodiversidad y la producción vitivinícola de alto valor añadido, convirtiéndose en un referente de desarrollo rural sostenible.

COAG Granada recuerda que el mantenimiento de este territorio ha sido posible gracias al esfuerzo continuado de agricultores y viticultores que han invertido décadas de trabajo en recuperar una zona históricamente afectada por el abandono y la despoblación.

"La protección del paisaje agrario no puede entenderse como un obstáculo al desarrollo, sino como un activo estratégico para el futuro del medio rural", señala Monferrer.

La organización agraria insiste en que el debate trasciende el ámbito de una explotación concreta. "Lo que está en juego no son solo unas parcelas, sino la conservación de un modelo de desarrollo rural construido durante décadas y el respeto al patrimonio agrícola", señala el responsable de la organización.