El Colegio de Aparejadores de Granada acoge la muestra 'Granada, paisajes soñados' dedicada Manuel de Falla

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada inaugura la exposición “Granada, Paisajes Soñados”, de Joaquín Fernández Cara, dedicada a Manuel de Falla - COAAT GRANADA

GRANADA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada acoge la exposición 'Granada, paisajes soñados" del artista y arquitecto técnico, Joaquín Fernández Cara, dedicada al compositor Manuel de Falla con motivo del ciento cincuenta aniversario de su nacimiento.

La exposición propone un recorrido artístico por paisajes granadinos reinterpretados desde una mirada poética y evocadora, en diálogo con el legado cultural y musical de Manuel de Falla, figura universal estrechamente vinculada a la ciudad.

Nacido en Granada, Joaquín Fernández Cara es pintor y arquitecto técnico en ejercicio desde 1989, compaginando ambas disciplinas a lo largo de su trayectoria profesional. Se formó en la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano (1996), especializándose en Pintura y Diseño Ambiental. Iniciado en la acuarela de manera autodidacta desde 1973, su desarrollo artístico estuvo influenciado por el crítico y pintor granadino Marino Antequera.

Desde su primera exposición en 1981 en el Palacio de Bibataubín de Granada (donde presentó 32 obras que fueron íntegramente adquiridas) ha desarrollado una sólida carrera con exposiciones individuales y colectivas en numerosas ciudades de España y Europa, incluyendo Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, París, Florencia, Venecia, Londres, Moscú o San Petersburgo.

Su obra, que abarca desde el lenguaje figurativo hasta el abstracto, destaca por su dominio del color y la composición, así como por su versatilidad en técnicas como el óleo y la acuarela. Ha realizado importantes encargos de retrato, entre ellos el rey Juan Carlos I en 1985 para el Gobierno Militar de Granada, así como el retrato de Fray Leopoldo.

Fernández Cara es cofundador de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía (1995) y ha sido reconocido con numerosos premios, entre los que destacan el Primer Premio Nacional de Acuarela Gaudí (1996), el Primer Premio Andaluz de Acuarela (Málaga, 2003), el Primer Premio Nacional de Acuarela (Málaga, 2004) y diversos galardones en Tenerife en los últimos años.

La inauguración de la muestra tuvo lugar el pasado miércoles en la sede colegial de la calle San Matías de la capital granadina. El acto fue presentado por la presidenta del Colegio, María Paz García García, y contó con la participación del poeta y también compañero Pedro Enríquez Martínez, quien aportó una dimensión literaria al encuentro.