El Colegio de Arquitectos de Córdoba organiza visitas guiadas a proyectos de Rafael de La-Hoz

CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba se suma a la celebración del Día Mundial de la Arquitectura con una programación que engloba visitas divulgativas a proyectos de Rafael de La-Hoz, la instalación de la Placa Docomomo al edificio de la Subdelegación del Gobierno, una conferencia del estudio de arquitectura Battleiroig y la exposición 'Love is in the AID', de la ONG Arquitectura sin Fronteras.

Tal y como ha indicado la institución colegial en una nota, ya está abierto el plazo para inscribirse a las cinco visitas que, entre el 23 de octubre y el 20 de noviembre, guiarán sendos arquitectos a proyectos de Rafael de La-Hoz como la Cámara de Comercio, el Parque Figueroa, el Colegio de Las Teresianas, el convento de Las Salesas y la Casa de Cursillos de San Pablo y los Colegios Mayores de la Asunción.

El objetivo del colegio es poner en valor esta arquitectura en el marco del centenario del nacimiento de Rafael de La-Hoz Arderius. Todas esas visitas divulgativas son de acceso libre, hasta completar aforo y previa inscripción en 'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBPI-gTPKFUFpPWHnB...'.

En los actos programados en torno al Día Mundial de la Arquitectura, el Colegio de Arquitectos de Córdoba hace propio el lema que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae) ha elegido para esta edición: 'Proyectamos futuro ahora'.

Así, señala tres de los retos más importantes a los que se enfrenta la arquitectura en Córdoba: el fomento de la rehabilitación del parque residencial anterior a los años 80, la creación de vivienda nueva en condiciones de accesibilidad para todos y asequible y el avance en un planeamiento urbanístico que garantice un futuro sostenible y accesible para Córdoba. "Consideramos que la arquitectura del futuro debe ser aquella que construya una sociedad mejor", ha afirmado Juan Eusebio Benito, decano del Colegio de Arquitectos.

Entre la programación diseñada para esta celebración, ya está inaugurada desde 1 de octubre la exposición de la ONG de Arquitectura sin Fronteras, 'Love is in the AID', que muestra 12 fotografías relacionadas con la labor de esta organización en en África, América Latina y España. Se puede visitar en la sala polivalente de la sede colegial en horario de 10,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.

El lunes 7 de octubre está prevista la instalación de la Placa Docomomo que otorga la Fundación Docomomo Ibérico al edificio de la Subdelegación del Gobierno, obra de los arquitectos Daniel Sánchez Puch, José Rebollo Dicenta y Rafael de La-Hoz Arderius. Con este placa, el colegio reconoce el valor arquitectónico de este edificio, referente del Estilo Internacional en Córdoba.

Además, el 18 de octubre tendrá lugar en el Colegio de Arquitectos de Córdoba la conferencia de Mario Súñer, socio senior de Batlleiroig, uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos en materia de arquitectura y paisajismo, cuestión sobre la que versará su ponencia en el marco de la celebración del Festival Internacional de las flores, Flora.