El Colegio de Ingenieros de Minas del Sur reivindica el papel estratégico de la minería en la seguridad y la economía. - COLEGIO DE INGENIEROS DE MINAS DEL SUR

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (Coims), organización que representa a los Ingenieros de Minas en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, ha participado en la jornada 'Minerales, autonomía estratégica y defensa: retos jurídicos', celebrada en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y organizada por la Cátedra de Estudios Mineros Aminer.

Según ha informado el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur en una nota, el encuentro ha reunido a una amplia representación de expertos del sector minero, jurídico y académico, con el objetivo de analizar los principales retos jurídicos y estratégicos a los que se enfrentan España y la Unión Europea en un contexto internacional marcado por la creciente relevancia de los minerales como recurso clave.

En este sentido, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López-Escobar, ha subrayado el papel clave del Derecho Administrativo como "instrumento clave a través del cual se ordena, se limita, se impulsa o, en ocasiones, se bloquea la actividad económica".

Además, ha añadido que "en nuestro caso no hablamos de una actividad cualquiera, sino de una actividad estratégica". Asimismo, ha destacado la relevancia estructural de "la minería, la industria y la energía como base material sobre la que se construye todo lo demás" y ha incidido en que "no hay autonomía estratégica sin materias primas, no hay transición energética sin minería y no hay política energética sin capacidad real de producción".

En este contexto, el decano ha señalado el desafío que afronta el Derecho Administrativo, en su labor por articular marcos regulatorios que, garantizando la protección ambiental y el interés general, permitan al mismo tiempo el desarrollo de actividades esenciales. Asimismo, el decano ha puesto de relieve la urgente necesidad de avanzar en la percepción social del sector: "Ninguna política pública será sostenible si no cuenta con comprensión social". Por tanto, "desde la minería, la industria y la energía, lo que pedimos es algo muy sencillo: ser escuchados, comprendidos y poder aportar nuestro conocimiento al proceso regulatorio".

En esta línea, López-Escobar ha concluido que "solo desde ese diálogo entre Derecho y técnica podremos construir un marco que permita aprovechar el potencial de los recursos minerales de forma sostenible, al tiempo que se contribuye a la seguridad estratégica y al desarrollo económico".

SOBRE EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL SUR

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur es la organización que representa a los Ingenieros de Minas en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, en beneficio de sus intereses, promoviendo y vigilando el ejercicio de la profesión y facilitando el conocimiento y cumplimiento de sus derechos.