Colegio de Periodistas de Andalucía lanza más de 100 horas de formación certificada para oposiciones y bolsas de empleo

Archivo - Una mujer pasa a una oficina del SEPE, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha presentado su Plan de Formación para el segundo semestre de 2026, una propuesta que reúne 109,5 horas de capacitación online destinada a actualizar las competencias de profesionales del periodismo, la comunicación y sectores afines. Con este nuevo itinerario, el CPPA alcanza las 215 horas de formación impartidas durante el conjunto de 2026.

Según ha informado la entidad en una nota, la oferta formativa aborda ámbitos como la Inteligencia Artificial (IA) aplicada al periodismo, la estrategia de contenidos digitales, el periodismo inclusivo, la educación mediática y el acceso a la información pública y la transparencia. El plan se estructura en cinco bloques.

El primero, 'Estrategia para mejorar tus contenidos digitales', contempla 20 horas de formación durante octubre sobre planificación de campañas digitales, edición de vídeo con dispositivos móviles mediante CapCut y Canva IA para periodistas.

El segundo bloque, dedicado al uso de la Inteligencia Artificial en el periodismo, suma 30 horas e incluye contenidos sobre Claude y otras herramientas de IA, organización de tareas mediante prompts y asistentes personalizados, Gemini NotebookLM aplicado al periodismo e Inteligencia Artificial para WordPress. En noviembre se desarrollará el bloque 'Periodismo inclusivo.

La igualdad de trato', con 7,5 horas centradas, entre otras cuestiones, en el acoso y la violencia sexual y laboral en los medios de comunicación, la perspectiva de género y las coberturas sobre violencia machista, así como el papel del periodismo en la lucha contra el estigma relacionado con la salud mental.

El cuarto apartado, 'Empleo y Formación', incluye 12 horas de educación mediática para periodistas, con el objetivo de proporcionar herramientas para ejercer como educadores en alfabetización mediática.

Por último, el curso 'La transparencia pública como herramienta de investigación' ofrece 40 horas de formación práctica sobre el uso de los portales de transparencia institucional como fuente de investigación y acceso a información pública.

El CPPA ha señalado que el programa busca acompañar a los profesionales en su desarrollo y actualización continua. En este sentido, recuerda que la colegiación permite acceder a formación, además de servicios como el carné de periodista, el Registro Público de Periodistas en Andalucía, asesoría jurídica, servicios profesionales, empleo y descuentos.

La cuota general indicada por el Colegio es de 30 euros por trimestre, con tarifas reducidas para jóvenes, desempleados, jubilados y profesionales no ejercientes.

Las inscripciones se realizarán a través de la página web del Colegio de Periodistas de Andalucía mediante un formulario que se activará diez días antes del comienzo de cada programa, en tres fases correspondientes a octubre, noviembre y diciembre.

La mayor parte de los cursos serán gratuitos para colegiados y precolegiados del CPPA, mientras que se contemplan tarifas reducidas para estudiantes, integrantes de asociaciones de la prensa adscritas y personal de medios registrados en el ROMDA.

Todas las acciones formativas cuentan con certificación oficial de aprovechamiento o asistencia, válida para bolsas de empleo e itinerarios profesionales.