Collado del Alguacil estrena escultura monumental dedicada al ciclismo con motivo de la etapa reina de La Vuelta

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Güéjar Sierra y el escultor junto a la pieza monumental erirgida en Collado del Alguacil, final inédito de la etapa reina de La Vuelta Ciclista a España 2026 este sábado, 12 de septiembre, en tierras granadinas. - AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El Collado del Alguacil, en el municipio granadino de Güejar Sierra, en Sierra Nevada, ya tiene su propio símbolo. El Ayuntamiento y la Diputación de Granada han hecho posible la instalación de 'Granada al ciclismo', una escultura monumental de más de siete metros de altura que corona este enclave de Sierra Nevada coincidiendo con el final inédito de la vigésima etapa de La Vuelta a España, que tendrá lugar este sábado 12 de septiembre.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que señala que la obra, firmada por el arquitecto y diseñador Jose Montalbán Ortigosa, representa a un ciclista integrado en una granada de grandes dimensiones. Una composición que une deporte, paisaje e identidad granadina y que pretende convertirse en un nuevo punto de referencia para quienes alcancen el Collado del Alguacil.

Para el alcalde de Güéjar Sierra, Jose Robles, la escultura representa "un nuevo símbolo para un lugar que este sábado vivirá un momento histórico". "La Vuelta llegará al Collado del Alguacil, pero cuando el pelotón se marche, esta escultura seguirá aquí, mirando a nuestra montaña y recordando que el esfuerzo, el deporte y nuestra tierra pueden convertir un lugar en leyenda", señala.

La iniciativa ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Güéjar Sierra y de la Diputación de Granada, y refuerza la vinculación de la provincia y del municipio con el ciclismo como elemento de promoción turística, deportiva y cultural.

EL 'ANGLIRU DEL SUR'

Esta instalación adquiere una especial relevancia, ya que el Collado del Alguacil será por primera vez final de una etapa de La Vuelta a España, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la ronda española. La dureza de su ascensión, su altitud y el espectacular entorno que lo rodea han llevado a que sea considerado ya como el 'Angliru del Sur', un sobrenombre que refleja el carácter exigente y singular de este puerto y su potencial para convertirse en un nuevo referente del ciclismo de montaña.

Según Jose Montalbán, "la escultura quiere acompañar precisamente ese proceso; de hecho, en su base puede leerse una frase que resume el espíritu de la obra y de este lugar: en homenaje a quienes convierten el esfuerzo en leyenda".

Con más de siete metros de altura total, la escultura cuenta con una granada de aproximadamente 4,5 metros de diámetro y un ciclista de unos tres metros. La estructura metálica tiene un peso aproximado de 1.500 kilos y se asienta sobre una base de hormigón de alrededor de 6.000 kilos. Para su transporte y montaje en plena montaña ha sido necesaria la intervención de dos camiones grúa de gran tonelaje.

Uno de los elementos más singulares de la obra es, además, su movimiento. La escultura está diseñada para girar sobre sí misma impulsada por el viento. Su masa e inercia hacen que el movimiento sea lento, modificando progresivamente su relación con el paisaje y aportando una sensación de libertad al conjunto.

UNA IDEA NACIDA SOBRE LA BICICLETA

'Granada al ciclismo' tiene su origen aproximadamente diez años atrás, cuando Jose Montalbán, durante un viaje en bicicleta con amigos por Asturias y los Pirineos, quedó impresionado por una escultura dedicada al ciclismo situada en el Tourmalet.

Aquella imagen permaneció en su memoria hasta convertirse en el punto de partida de una obra propia. Durante el proceso creativo apareció la idea de introducir un ciclista dentro de una esfera, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en una granada, como referencia directa a la provincia en la que vive el autor y en la que finalmente se ha instalado la escultura.

La obra reúne las tres grandes facetas de Montalbán: su profesión como arquitecto, su trabajo con el hierro en el taller familiar de Alfarnate (Málaga) y su afición por la bicicleta.

ARQUITECTURA Y OFICIO PARA CONSTRUIR UNA PIEZA MONUMENTAL

La fabricación de la escultura ha ocupado todo el verano de trabajo del artista, con la colaboración de su hermano Manolo en el taller familiar. El proceso ha combinado diseño y cálculo con técnicas tradicionales del trabajo del metal y herramientas propias del oficio, como torno, curvadora y torsionadora.

Entre los detalles realizados de forma artesanal destaca el manillar de la bicicleta, forjado en caliente en la fragua. Uno de los principales retos fue construir la figura humana a una escala aproximada de tres metros manteniendo una postura natural, limpia y proporcionada.

La bicicleta incorpora referencias reconocibles de los modelos actuales, pero evitando una acumulación excesiva de detalles para mantener la limpieza visual de la composición.

Con 'Granada al ciclismo', el Collado del Alguacil suma desde ahora un nuevo icono a su paisaje. Una granada que abraza a un ciclista, una escultura que se mueve con el viento y un mensaje grabado en piedra que quedará para siempre en uno de los escenarios más espectaculares de Sierra Nevada.