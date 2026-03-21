La comarca cordobesa del Guadiato trabaja en la creación de rutas turísticas con perspectiva de género

Uno de los Encuentros Formativos 'Voces y Rutas de la Mujer en el Guadiato'. - CIC BATÁ

CÓRDOBA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

En la comarca del Guadiato, en el Norte de Córdoba, se está desarrollando el proyecto 'Somos Turismo WeODS Guadiato 2030', impulsado por CIC Batá, con el apoyo de la Fundación La Caixa, dentro de la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, y en el marco del mismo se trabaja ya en la creación de rutas turísticas con perspectiva de género.

Así, según la información facilitada a Europa Press por CIC Batá, el municipio de Espiel acogió el pasado febrero el inicio de los Encuentros Formativos 'Voces y Rutas de la Mujer en el Guadiato', una serie de cuatro foros diseñados para "crear itinerarios turísticos y culturales que pongan en valor el papel de las mujeres en la comarca".

Ya en el presente marzo, los encuentros han continuado su periplo por la comarca del Guadiato, en Cuenca, aldea de Fuente Obejuna, y después por la localidad de Villaviciosa de Córdoba, estando previsto el cierre del ciclo este sábado 21 de marzo en el municipio de La Granjuela.

Estos encuentros formativos se han organizado con la colaboración del Consejo Comarcal de la Mujer del Guadiato y el apoyo de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato y de los distintos ayuntamientos de los municipios implicados.

Cada encuentro se ha concebido como un espacio de participación activa en el que las asistentes podrán "identificar elementos patrimoniales y relatos propios que permitan diseñar rutas culturales con perspectiva de género, fortaleciendo la identidad local y generando nuevos recursos turísticos vinculados a la memoria y al reconocimiento social".

La iniciativa se enmarca en el referido proyecto 'Somos Turismo WeODS Guadiato 2030' y su objetivo es "generar propuestas de rutas que visibilicen referentes femeninos, espacios significativos, historias de vida y aportaciones sociales, culturales y económicas de las mujeres del territorio, integrando esta mirada en una estrategia de desarrollo turístico sostenible para la comarca". El proyecto también ha dado un paso relevante de cara al sector productivo de la comarca y para ello ha se ha presentado oficialmente ante empresas, autónomos y emprendedores, a los que se ha ofrecido la oportunidad de "incorporar criterios de sostenibilidad y responsabilidad social a sus modelos de funcionamiento, de forma totalmente gratuita".

Además, la adhesión al proyecto ofrece a los participantes un conjunto concreto de ventajas. En primer lugar, "acceso a una herramienta de diagnóstico desarrollada por la Universidad de Córdoba (UCO), que permitirá a cada empresa conocer su punto de partida en relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".

A ello se suma la posibilidad de "participar en formación especializada para integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio, así como en actividades de dinamización orientadas a fomentar la colaboración, la innovación y la creación de nuevas oportunidades en el territorio".

Las empresas que se sumen recibirán además el distintivo 'Somos Turismo WeODS', "un sello acreditable en convocatorias públicas que las diferencia en un mercado en el que los viajeros y consumidores valoran cada vez más las experiencias que cuidan el planeta, respetan los derechos sociales y fortalecen la economía local".

A lo largo de tres años, 'Somos Turismo WeODS Guadiato 2030' trabajará para "consolidar un modelo de turismo sostenible y responsable, que contribuya a fijar población, generar empleo y fortalecer el tejido social" en esta antigua comarca minera del Norte de Córdoba, "con las mujeres y la juventud como protagonistas del cambio".