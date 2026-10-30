'El Comentador', el documental sobre Averroes impulsado por la UCO, se preestrena en Córdoba el martes

Cartel de 'El Comentador'. - UCO

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Andalucía acogerá el próximo martes, 3 de noviembre, a las 18,00 horas, el preestreno de 'El Comentador', un documental dedicado a la vida, la obra y el legado de Averroes (Ibn Rushd), el filósofo, médico, jurista y pensador andalusí nacido en Córdoba en 1126. La sesión contará con la presencia de sus dos directores, Ana Villa Zamorano y Guillermo P. Sevilla, así como del actor Andrés Villanueva, que interpreta a Averroes en las recreaciones dramatizadas del 'film' de 36 minutos de duración.

Tal y como ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, la cinta está producida por Intersum Films e impulsada por la propia institución universitaria, con financiación de la Diputación provincial, el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y la colaboración de Patrimonio Nacional. Así, 'El Comentador' se enmarca en el interés por recuperar y difundir el patrimonio histórico e intelectual vinculado a la figura de Averroes, coincidiendo con el noveno centenario de su nacimiento.

Averroes fue una de las grandes figuras del pensamiento medieval. Sus comentarios a la obra de Aristóteles tuvieron una influencia decisiva en la filosofía europea y contribuyeron a la transmisión del conocimiento clásico entre distintas tradiciones intelectuales. Su legado continúa siendo fundamental para comprender la historia del pensamiento, las relaciones entre culturas y el desarrollo de disciplinas como la filosofía, la medicina y el derecho.

A través de una combinación de entrevistas con especialistas internacionales, recreaciones históricas y una cuidada puesta en escena, El Comentador propone acercar su figura al público contemporáneo, mostrando tanto su dimensión intelectual como las circunstancias históricas y personales que marcaron su trayectoria.

El documental cuenta con las aportaciones de especialistas como Juan Pedro Monferrer, Serdar Kurnaz y Delfina Serrano, cuyas intervenciones ayudan a contextualizar la relevancia filosófica, jurídica y médica del pensador cordobés.

La ciudad de Córdoba ocupa un lugar central en la propuesta visual de la película. El rodaje se ha desarrollado en diferentes enclaves patrimoniales, entre ellos la muralla del Alcázar Viejo, junto a la Puerta de Sevilla; los baños árabes Hammam Al-Ándalus, y la capilla mudéjar de San Bartolomé, que ha servido como set para recrear el estudio del filósofo. También se rodaron escenas en Lucena y se completó el trabajo con localizaciones en Marrakech, ciudad en la que Averroes falleció en 1.198.

Estos espacios permiten reconstruir visualmente el contexto histórico del filósofo y establecer un diálogo entre el patrimonio monumental y su legado intelectual. Las recreaciones protagonizadas por Andrés Villanueva se integran con las intervenciones de los especialistas para ofrecer una aproximación cinematográfica que combina divulgación, investigación histórica y narrativa audiovisual.

La banda sonora original, compuesta por José Róguez, completa la propuesta narrativa y contribuye a construir la atmósfera de una obra que busca acercar la figura de Averroes a nuevos públicos.

UN ENCUENTRO CON SUS CREADORES

El preestreno en la Filmoteca de Andalucía ofrecerá al público la oportunidad de descubrir el documental y compartir un encuentro con sus responsables. Tras la proyección, está previsto un coloquio con sus directores y el actor Andrés Villanueva, que permitirá profundizar en el proceso creativo, las decisiones históricas y artísticas de la producción y los retos de trasladar la figura de Averroes al lenguaje cinematográfico.

Con 'El Comentador', Intersum Films y la Universidad de Córdoba contribuyen a reivindicar la vigencia de un pensador fundamental para la historia de la ciudad y para la comprensión del diálogo intelectual entre Oriente y Occidente.