Los comerciantes andaluces confían en que el periodo navideño "cumpla" las expectativas en ventas de 2024

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de los comerciantes andaluces, Comercio Andalucía, ha afirmado que en 2024 "no se han cumplido las expectativas de crecimiento", aún sin poder contabilizar el periodo navideño, que es para muchos "es la época en la que se produce un importante porcentaje de las ventas anuales". Así, han mantenido que 2024 ha sido un año de "importantes retos" en el que se preveía "alcanzar los índices de ventas anteriores a pandemia, aunque no se han logrado porque el consumo no ha sido el esperado".

En esta línea, Comercio Andalucía ha señalado mediante una nota de prensa que en los primeros ocho meses del año el crecimiento en valor del gran consumo se ha moderado en torno al 1,6%, mientras que el volumen de consumo ha disminuido en un 0,6%, lo que, en todo caso, ha reflejado "cierta estabilización" tras la pandemia, aunque se espera una campaña de Navidad "con un volumen de ventas algo superior a la del año pasado", algo que "sería muy importante para un sector vital" para la economía y el empleo de Andalucía.

Asimismo, según los comerciantes andaluces, el presente ejercicio ha sido "algo mejor" en cuanto a ventas que 2023, si bien, han apuntado que "las amenazas a las que se enfrenta el comercio de proximidad persisten, incrementándose el desequilibrio entre los distintos formatos de la distribución comercial".

Por ello, han insistido en "su preocupación" por la "continua desaparición" de los pequeños comercios de proximidad, sobre todo en los centros de las grandes ciudades y las capitales de Andalucía, donde en la actualidad se está produciendo de "manera continuada el cierre de establecimientos comerciales y la implantación de locales de restauración que los sustituyen".

Para los comerciantes andaluces, "la falta de una completa regulación" del comercio online desarrollado por las grandes plataformas sigue siendo "uno de los grandes problemas que el pequeño comercio padece para competir en igualdad de condiciones".

Por otro lado, han lamentado que "el desequilibrio" urbanístico-comercial existente en toda Andalucía, con el "desarrollo comercial en el extrarradio" de las ciudades y la "falta de accesibilidad" que presentan muchos cascos urbanos, está generando que los ciudadanos tengan "cada vez más dificultad para acceder a las zonas comerciales interiores de las ciudades, decantándose por la comodidad de los grandes centros comerciales ubicados en el extrarradio".

Del mismo modo, los comerciantes andaluces han destacado que la desregulación iniciada en 2012 en algunas tipologías de ventas especiales, como la venta en rebajas, siguen perjudicando especialmente al comercio de proximidad de la región.

Para 2025, Comercio Andalucía ha confiado en que "cierta tendencia que auguraba un auge del comercio de proximidad pueda ser una realidad", ya que "se está empezando a ver cierta tipología de consumidor que cada vez valora más el comprar en los comercios locales y de proximidad".

En consecuencia, se han reafirmado en que el sector genera empleo y riqueza en el territorio, fijando la población al mismo y contribuyendo a "dar vida a las ciudades y al mantenimiento del estilo de vida con el que se identifican".

No obstante, han entendido que "si no hay una voluntad decidida de las distintas Administraciones públicas para ser sensibles con el comercio de proximidad, difícilmente se podrá conseguir el equilibrio entre los distintos formatos de la distribución comercial".

Por último, el sector andaluz "hacen valer los datos abrumadores" en la comunidad, con más de 160.000 establecimientos comerciales, más de 500.000 empleos, el 24% del total de empleos de Andalucía y el 60% de ellos mujeres; 144.000 autónomos, lo que supone el 25% del total; 85.000 millones de euros de volumen de negocio; y un 11,5% del PIB de Andalucía.