El comercio andaluz pide ser incluido como zona afectada por el temporal y cifra en hasta un 30% la caída de las ventas

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Comercio Andalucía ha reclamado este jueves que el sector comercial sea incluido en la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia tras el temporal que ha afectado a la comunidad y que ha provocado un "fuerte impacto" en la actividad económica del comercio de proximidad. Desde la Confederación se ha recordado que la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno de España la incorporación del sector turístico en dicha declaración, "sin que, hasta el momento, se haya realizado ninguna mención expresa al sector comercial, pese a la incidencia directa que el temporal ha tenido sobre miles de pequeños establecimientos en toda la comunidad".

Según la información recabada por la Confederación a través de asociaciones y empresarios del sector, la caída de las ventas durante los días de lluvias se ha situado, de forma generalizada, entre el 20% y el 30%, mientras que en las jornadas con activación de alertas meteorológicas las pérdidas de facturación han superado el 70% en numerosos establecimientos. Desde la organización se ha subrayado que, aunque en muchos casos los daños materiales han sido limitados, el impacto económico sobre el comercio de proximidad está siendo "especialmente relevante".

Las lluvias, los cortes de calles, carreteras y accesos a zonas urbanas, así como las restricciones de movilidad en jornadas de alerta, han provocado una reducción "muy significativa" de la afluencia de clientes, además de "importantes dificultades logísticas" en el suministro de mercancías y en los servicios de reparto, ha recogido la organización en una nota de prensa. A esta situación se suma que el temporal ha provocado daños directos en establecimientos comerciales, con afectaciones en locales, instalaciones y mercancías.

En este sentido, la Confederación ha señalado que, a día de hoy, todavía existen zonas de Andalucía en las que los comercios permanecen cerrados como consecuencia de los daños sufridos y de los trabajos de limpieza, reparación y acondicionamiento necesarios, como ocurre en municipios y núcleos especialmente afectados, entre ellos Grazalema, la estación de Benaoján y determinadas zonas de Jerez de la Frontera.

Asimismo, el sector ha apuntado la "especial vulnerabilidad" de los comercios ubicados en zonas bajas, cascos históricos y entornos próximos a cauces de ríos, donde se han producido episodios puntuales de acumulación de agua, filtraciones y dificultades de acceso tanto para trabajadores como para clientes. La Confederación ha defendido que el comercio cumple una "función esencial" para el empleo, la cohesión social y la vida económica de barrios y municipios, por lo que resulta imprescindible que sea tratado en igualdad de condiciones con otros sectores que ya están siendo tenidos en cuenta en el marco de las medidas extraordinarias derivadas del temporal.